▲袁冰妍小紅書、微博全開通，讓不少粉絲十分期待她的回歸。（圖／翻攝自袁冰妍小紅書）

曾因《琉璃》爆紅的大陸女星袁冰妍，2022年因涉稅風波遭官方點名整頓，演藝事業全面停擺，沉寂3年後，她的微博與小紅書帳號近日悄然解禁，不僅重新開放留言，還罕見上傳近照，畫面中她身穿白襯衫、氣色紅潤微笑甜美，讓粉絲激動直呼「終於回來了」，也掀起外界對她復出的高度關注。袁冰妍在2022年被爆出名下公司涉嫌逃漏稅，遭重罰97萬元人民幣，隨後被稅務總局列入「整改不徹底」名單，她的個人與工作室帳號接連被禁言，成為演藝圈「封殺名單」之一，然而近日有粉絲驚喜發現她的微博不僅恢復互動功能，還於10月25日轉發央視「台灣光復80周年」貼文，被視為官方「解凍」信號，也象徵她正式重回公眾視野。除了微博活動恢復，袁冰妍的小紅書也重新啟用，她近日上傳一段在上海街頭拍攝的短片，只見她手拿冰淇淋、回眸一笑，畫面清新自然，與當年仙氣十足的《琉璃》女主無異，雖消失螢光幕多年，但她的外型依舊亮眼，網友留言「這氣質太強」、「三年沒變，還是那個溫柔的她」，聲勢似乎有復甦跡象。隨著社群回歸，不少娛樂博主也爆料袁冰妍即將復工，指她已組建新團隊籌備短劇拍攝，地點就在橫店：「這一兩個月內就會開拍。」由於短劇拍攝周期短、收益高，被視為她復出試水溫的第一步，中國粉絲更瘋傳她11月就會正式重返螢光幕前，粉絲紛紛留言：「等了3年終於要看到妍妍了」、「希望能乾乾淨淨重新出發」。