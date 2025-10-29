我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格暴跌，每盎司從高點4381美元一路跌到3886美元，目前跌深反彈來到3962美元，但現在可以進場嗎？還會再跌嗎？對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（29）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，這波金價漲的不像話，漲多本來就應該要休息，而且「拉回就是買點」，金價在失守月線後，目前看季線3721美元有支撐，跌破3800美元機會不大，黃金長期多頭走勢未變，積極投資人建議4000美元以下分批買進，每跌50美元可承接一些。陳有忠表示，這波金價從3600美元一路飆漲到4381美元歷史新高，而且高角度飆漲，過去是每漲300美元會先休息一下，這次一路漲600美元都沒休息，因此，漲太多就應該要休息，不僅跌破了月線4074美元，甚至一度失守3900美元，怎麼上去就怎麼下來。不過，陳有忠認為，不可能跌破3600美元以下，目前看季線3721美元有強力支撐，跌破3800美元機會不大，而且「拉回就是買點」，積極投資人建議4000美元以下可以分批買進，每跌50美元可承接一點，金價長期多頭走勢仍未改變。陳有忠分析，黃金長期多頭的3大支撐力道仍在，美元長期走弱趨勢未變，即便美元短線出現反彈，並不是轉強，若明日美國聯準會（Fed）再降息，美元也許會稍疲弱，但也可能重演9月美國降息後，美元利空出盡而反彈，只是反彈也不會太大，畢竟12月可能再降息1碼，又會被壓回去。此外，全球主要央行也持續增加黃金儲備，使得黃金供不應求，尤其美中持續對抗，中國就會減少美元、增加黃金儲備，也是黃金最大買盤，再加上地緣政治包括俄烏戰爭風險仍在，黃金長期多頭走勢沒變。不過，陳有忠也提醒，就算黃金再度回漲，也不要過度追高，不要像10月金價漲破4100美元還在追，4100美元就算超漲區。