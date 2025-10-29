我是廣告 請繼續往下閱讀

球隊 A級自由球員 B級自由球員 中信兄弟 許基宏、王威晨 謝榮豪、黃鈞聲 統一獅 陳鏞基、林岱安、陳傑憲、蘇智傑、陳重羽 王鏡銘、胡金龍、江承峰、邱浩鈞 樂天桃猿 林泓育、梁家榮、林承飛、林立、黃子鵬 林智平、余德龍、黃偉晟 台鋼雄鷹 郭永維、江承諺、藍寅倫、王躍霖 郭阜林 味全龍 郭嚴文、林智勝 陳禹勳 富邦悍將 李宗賢、林哲瑄、范國宸 高國麟 、王勝偉、賴鴻誠

▲樂天桃猿隊長林立雖取得FA自由球員資格，但因為與老東家合約尚有1年，最快要等到明年才能行使FA權力。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）

▲富邦悍將范國宸本季打出生涯年，證明傷勢無虞，若決定行使自由球員資格，有望引發搶人大戰。（圖／富邦悍將提供）

中華職棒稍早公告今年球季結束後取得自由球員資格球員，共有35位，名列A級自由球員資格球員多達21位，統一獅與新科冠軍樂天桃猿5位最多，其中黃子鵬、蘇智傑、與范國宸3人動向最受到矚目，而A級自由球員名單中，最大咖的球星林立，則因為與樂天桃猿合約尚有1年，最快得等到明年才能投身自由市場。根據中職規章取得自由球員資格的球員今年共有35位，分成AB級，為該隊薪資排名前12名球員為A級，其餘為B級。因為多位選手仍有複數年合約，因此真正受到關注、且有機會行使FA自由球員資格的球員中，以樂天桃猿本土王牌黃子鵬、統一獅強打蘇智傑與富邦悍將范國宸最受到矚目。黃子鵬本季成績相較上季雖有退步，但連續5年投球局數破100局，是近年來中職最穩定的本土投手，蘇智傑近2季則受到傷勢影響，出賽數不穩定，單季累積數據也相較平庸，但年僅31歲、加上人氣加持，若提出FA自由球員資格，有望吸引他隊提出合約搶人。最後是富邦悍將強打范國宸，歷經去年因傷低潮，范國宸本季再繳出生涯年表現，累積100場出賽打出13轟、49分打點，打擊率2成75，還具備一壘金手套守備價值，在今年與富邦悍將1年合約到期後，范國宸也有可能行使FA自由球員權利。至於A級自由球員資格中，最大咖的樂天桃猿隊長林立，但他與樂天桃猿合約仍有1年要走，按照規定，最快得在2025-26年球季結束後才能行使FA自由球員權利。