Threads在台灣黏著度高，近日推出「限時貼文」功能，類似Instagram 的限時動態，用戶發布的內容會在 24 小時後自動消失，留言會直接用私訊傳送給用戶，但Threads限時貼文會用純文字為主，不同於Instagram可以有照片、影片等較多元的貼文方式。《NOWNEWS》實際更新Threads到最新版本已經可以看到該功能已經上線，怎麼使用一次看。
Threads近日加入了限時貼文，只要把作業系統更新到最新版本就能使用。Threads 限時貼文重點在於主打「純文字」，強調資訊的即時性與互動性，與 Instagram 主攻影像內容的定位不同。用戶一旦發布，內容只會停留 24 小時，過後自動消失。回覆方式也有明顯區隔，限時貼文回覆全部透過私人訊息回傳，類似自動開啟私聊討論，非公開留言。這種私密交流機制，讓隱私更有保障，符合年輕用戶喜好，即時互動又有保障。
Threads即時貼文使用方式
1.進入 Threads APP主頁在下方工具列，找到「虛線笑臉氣泡圖示」按鈕，點擊即可進入限時貼文發佈區
2.進到個人頁面，點選個人頭貼旁「＋」符號，也能快速發布限時貼文
撰寫完想分享的純文字內容，確認後按下發佈鍵就完成，限時貼文直接出現在動態牆，以虛線框明顯區分一般貼文，非常好辨識，若有朋友回覆，訊息會直接傳到私訊信箱，不會公開顯示在留言板，內容自動在24小時後消失，省去手動刪除的麻煩。
資料來源：Meta
