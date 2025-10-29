我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許紹雄（右）與佘詩曼（中）合作20多年，在10多部劇中飾演師徒、父女，最終2人結為乾親。（圖／翻攝自微博）

▲佘詩曼在得知乾爹許紹雄住院的消息，馬上排除所有工作飛往香港。（圖／翻攝自佘詩曼微博）

憑藉《使徒行者》系列「歡喜哥」一角，在近代劇迷心目中印象深刻的港星許紹雄，於昨（28）日凌晨因癌症併發症導致多重器官衰竭病逝，享壽76歲。而許紹雄的乾女兒佘詩曼在得知乾爹住院後第一時間排除所有工作，並飛往香港探望乾爹，並且送他最後一程，2人真摯的父女情在演藝圈相當珍貴，而當年許紹雄決定任佘詩曼做乾女兒的原因也曝光：「演太多次父女，乾脆真認她當乾女兒吧。」許紹雄與佘詩曼合作超過20年，從2002年電影《新紮師妹》開始，2人陸續在《澳門街》（2004年）、《絕代商驕》（2009年）、《使徒行者》（2014年）等多部經典港劇中飾演父女角色，默契深厚，幾乎成為「螢幕父女」的代名詞，隨著合作次數增加，戲裡的親情也悄悄延伸至現實生活，2人最終決定「戲假情真」，認下乾親，成為演藝圈難得一見的真摯父女情誼。許紹雄與佘詩曼因多次合作培養出深厚情感，據港媒報導，佘詩曼從《使徒行者》時開玩笑喊「老爸」，到後來在《家族榮耀之繼承者》朝夕相處，感情日漸升溫。許紹雄疼惜佘詩曼懂事、敬業，常在拍戲時為她準備點心、收工邀她回家吃飯。由於佘詩曼5歲喪父，從許紹雄身上重新感受到父愛的溫度，2人情同父女，後來許紹雄曾笑著表示：「演太多次父女，乾脆真認她當乾女兒吧。」而佘詩曼聽聞後，眼睛一亮、毫不猶豫地答應：「好啊！」從此這段超越血緣的情誼延續至今。圈內人形容，許紹雄與佘詩曼2人互相照顧像真正的家人一樣，佘詩曼每次出席活動，若遇到許紹雄總會貼心地稱「老豆」，2人對談間滿是暖意，也讓粉絲感嘆：「他們的父女情，比親生的還真。」面對乾爹許紹雄離世，佘詩曼受訪時哽咽表示：「他是我們的開心果，很樂觀也很愛家。雖然他現在不在了，但我們要繼續傳承他積極樂觀的性格，因為我知道他一定想我們開開心心地活下去。」同時佘詩曼也擦著眼淚對鏡頭說：「老豆，我很想你，但我不會再哭了，我會照顧你的家人，也會一直開心地過生活。」這番真情流露，讓無數粉絲動容，見證這段從戲裡延伸到戲外的真摯親情。