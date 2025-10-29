我是廣告 請繼續往下閱讀

今（29）日適逢重陽節，重陽敬老金已陸續開始發放，全台年滿65歲長者或55歲原住民（含以上）都可領到，但根據所在縣市不同，規定和金額略有出入，台北市65至84歲每人發放1500元，台中市65至89歲每人有2000元。對此，軍公教反年改大將、前全國公務人員協會理事長李來希日前就痛批，敬老金一國十幾制，台灣人怎麼不反對？這麼簡單的政策都做不好。重陽敬老金近期陸續發放，但各縣市規定不一，以六都65歲第一區間為例，台北市65至84歲每人發放新台幣1500元；新北市65至79歲每人1500元；桃園市65至99歲者每人2500元；台中市65至89歲每人2000元；台南市65至99歲每人1000元；高雄65（原住民55）至89歲每人則有1500元。另外，新竹縣年滿65歲以上長者可領取達1萬元，但要注意的是，領取資格須符合2025年8月後設籍新竹縣，並已連續設籍滿10年者；而若個人綜合所得達50萬元以上、個人土地及房屋價值合計500萬元以上、領有特定政府津貼者、入獄服刑等，則不得領取，其餘細項規定依新竹縣府為準。針對敬老金，李來希早在23日發文喜孜孜表示，清晨手機簡訊傳來的小確幸，重陽敬老金1500元紅包已進帳，不多，卻是讓人暖心，飯錢有了，突然間有一股想要出門消費的衝動！夥伴們，你們的敬老金多少錢？進帳了嗎？不過話鋒一轉，李來希又狠批，台灣反對一國兩制，但敬老金卻是一國十幾制，怎麼不反對？這麼簡單的政策都做不好（倒讚），要這樣子的政府做什麼？發文一出，底下網友紛紛留言跟進表示：「我的縣市沒有」、「花蓮600元」、「台南最寒酸」、「早就進悠遊卡花掉了」、「收到了，最低的小確幸」、「我這兒親自送到家」、「苗栗1000元」等。