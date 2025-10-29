新青安不受《銀行法》72-2條水位天條限制後，銀行放款水位創下今年新低。不過想要順利申請到房貸，還是要看申貸人的條件。有民眾在Dcard表示，自己年收約160萬，資產約500萬，但她在年中離職，雖然每個月還有13萬的收入，不知道能不能買下總價1500萬的房子，並取得8成貸款。對此，眾人紛紛表示，沒有薪轉收入是硬傷。

預售屋快交屋　房貸想8成、2.5％利率可行嗎？

原PO在Dcard發文表示，自己3年前在捷運附近買了一間預售屋，預計明年農曆年後使照會下來，總價約1500萬元。她信用卡都準時繳納，額度10萬只刷2萬內，去年報稅約160萬元，不過今年中因為身心狀況不佳，選擇離職，改做接案工作，平均月收約13萬元，投資配息每個月約2萬，股票和基金資產約500萬。

原PO指出，自己是29歲的首購族，希望能申請到貸款8成、利率2.5％以下，最主要的硬傷就是現階段沒有薪轉收入，最近在考慮是否回職場，希望大家可以給她一些意見。對此，許多網友表示，「離職是硬傷...我朋友當初撐到房貸完才離職」、「接案工作的入帳要明確或者是有明確的合約」，也有內行人表示，「如果接案工作能合理說明，且收入在銀行存摺能看見，部分銀行可接受。」

過來人指不太可能　利率已偷偷調高

在利率方面，有過來人建議找建商配合的銀行，條件最好，「現在合庫官網首購利率都2.698%起了，其他也都有偷偷調」、「這個月收可以多去幾間談談看，但現在2.5％以下可能比較難」、「以妳的狀況來看利率很難簽到2.5以下了」。

御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，房貸對保前可以換工作，但要「無縫接軌」，新舊工作之間最好不要有間隔，而若是自營業主、自己接案，最好有報稅資料。不過還是要提醒，房貸申請依每個人實際情況不同，成數、利率也不同。

