燕子口堰塞湖前天啟動壩體降挖，但立霧溪上游集水區因發生降雨，造成壩體溢流水道水量擴大，林業及自然保育署今（29）日上午緊急發布公告，指出燕子口堰塞湖壩體溢流水量擴大並沖刷壩體，將持續造成壩體破壞或潰決，導致立霧溪下游水位抬升，請人員不要進入立霧溪下游河道。花蓮立霧溪燕子口堰塞湖減災工程，壩體降挖逾2公尺，林保署及承包商26日進行壩體深槽線開挖，引流湖水。受近期降雨與地質鬆動影響，燕子口段因山體崩塌形成堰塞湖，雖經連日監測，但今日下午出現明顯變化，溢流水勢加劇，壩體遭強烈沖蝕，已有崩塌破損跡象。專家研判，若水勢持續增強，堰塞湖可能出現局部潰決或全面崩塌，屆時將導致立霧溪流量急遽上升，下游區域包括布洛灣、天祥及新城段沿岸河床區域均有潛在危險。花蓮分署呼籲，民眾若於太魯閣國家公園遊憩或從事攝影、施工、巡查等活動，務必遵守現場封鎖及警戒管制，不要因好奇靠近或逗留立霧溪河床，以免發生意外。相關單位已加強巡查與即時監測，並將持續掌握水情變化，視情況研判是否發布進一步疏散或警戒措施。