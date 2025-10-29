我是廣告 請繼續往下閱讀

▲11月1日、11月2日連兩天GD將在台北大巨蛋開演唱會，西門町商圈的旅館傳出每晚近萬。（圖／記者葉盛耀攝）

平價旅店品牌「小鹿文娛」：週六各分館房間全滿、週日也快滿

▲小鹿文娛旗下有多家旅店坐落在西門町、台北車站、東門等商圈，11月1日已全部客滿，圖為小鹿文娛的「路徒PLUS行旅 站前館」。（圖／小鹿文娛提供）

台北W飯店11月1日一晚要價34萬 原因是僅剩「總套」

▲記者查詢W飯店官網訂房平台，11月1日房價顯示34萬，原來該價格是總統套房。（圖／翻攝W飯店官網）

「國聯飯店」11月1日房價8025元、寒舍艾美酒店2萬1021元

