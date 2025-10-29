GD權志龍（G-Dragon）將於本週末（11月1日、2日）將在大巨蛋開演唱會，就有網友發現本週末在西門町一般旅館兩天房價竟高達1萬6千元。事實上本週末台北活動相當多，包含呼叫音樂節、2025白晝之夜等，早就一房難求。小鹿文娛集團在台北車站、西門町有多家旅店分館，就表示週六11月1日住房全滿。鄰近GD演唱會地點大巨蛋的W飯店，週六當晚更是高達34萬，原來是僅剩總統套房。而離大巨蛋最近的國聯飯店，11月1日房價也到一晚8000元。
本週末11月1日、11月2日連兩天，GD將在台北大巨蛋開演唱會，也連帶帶動了台北商機，旅客想在台北住一晚，堪稱一房難求，就有網友披露，想預訂西門町商圈的一般旅館連住兩晚，竟然叫價2晚要新台幣1萬6千元，讓他感嘆「這就是國旅！」
平價旅店品牌「小鹿文娛」：週六各分館房間全滿、週日也快滿
事實上，本週末除了有GD演唱會，還有囊括田馥甄、告五人、陳綺貞、麋先生等夢幻卡司的「呼叫音樂節」、理想混蛋在小巨蛋演唱會，以及2025白晝之夜、信義區萬聖節等活動，的確台北各大旅宿一房難求。在西門町、台北車站兩商圈設立多家平價旅店的小鹿文娛就提到，旗下包含路境行旅、路徒行旅等品牌旅店，在週六（11月1日）的確全都已客滿，而週日（11月2日）也幾近客滿、剩零星房間。
台北W飯店11月1日一晚要價34萬 原因是僅剩「總套」
至於鄰近GD演唱會場地台北大巨蛋的W飯店，《NOWNEWS》記者實際上官網查詢，11月1日當晚竟然房價飆到34萬，仔細查看房間訊息，原來該天已幾乎全滿，而每晚要34萬的房間是總統套房，記者致電詢問W飯店，也表示「10月31日、11月1日的確都已全滿，11月2日住房率則有9成。」
「國聯飯店」11月1日房價8025元、寒舍艾美酒店2萬1021元
另外，離大巨蛋僅一條路之隔的國聯飯店，11月1日也幾乎全滿，目前剩Executive Room雙人房型，房價在官網上為每晚8025元。同樣臨近大巨蛋的寒舍艾美酒店，想要11月1日住一晚，目前官網顯示一晚房價也是飆至2萬1021元，足見GD魅力真的不小，讓本週末台北各家飯店的確一房難求，僅剩高價位房型。
