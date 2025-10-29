王子陷粿粿、范姜彥豐婚姻！鬼鬼認了沒聯繫、切割他：不是很了解

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鬼鬼（如圖）坦言現階段很少聯絡王子，「對他本人沒有太深度了解，出了社會之後，他不是最了解我的人！」（圖／記者朱永強攝影）

對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證粿粿、王子等方面，直至截稿前尚未收到回覆。

藝人范姜彥豐今（29）日指控老婆粿粿婚內出軌，與好友王子（邱勝翊）過從甚密，引發軒然大波，對此稍早王子好友鬼鬼（吳映潔）出席《嗨！營業中》第6季記者會，聽聞此事一臉茫然，表示才剛滑到新聞報導，沒有細看內容，並坦言現階段很少聯絡王子，面對大批媒體追問，一旁姚元浩出手救場，「欸！她小孩要抓周囉！」幽默感逗樂眾人。回顧范姜彥豐、粿粿爆出婚變，男方指控粿粿婚後態度愈來愈差，「我的身心狀態處在一個，極度不健康的狀態，每天吃不下也睡不著」，而溝通過程中，粿粿還利用自己想要維繫婚姻以及家庭的心態，「想要刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約，如果不是家人及時發現我的異狀，了解事情來龍去脈後，推測事情不單純，所以阻止了我，否則我可能已經簽下去了。」沒多久，范姜彥豐親眼看到了粿粿與王子出軌證據，「我主動與她攤牌，並且給予她解釋的機會，希望她能夠誠心的認錯，結果她從頭否認到底，甚至是對天發誓，說她沒有任何對於婚姻不忠的行為，那一刻，我澈底地看清了這一個人，交往6年結婚生子的對象，居然可以當著我的面說謊，對天發誓連眼睛都不眨一下。」語氣沉痛又無奈，神情憔悴地面對鏡頭，相當惹憐。