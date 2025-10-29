快訊／王子戀上粿粿！向范姜彥豐道歉 全認了：超過朋友間的界線

藝人范姜彥豐今（29）日指控老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），掀起滔天巨浪，稍早粿粿駁斥對方說了許多與事實不符的內容，沒多久，王子也發出聲明，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心 ，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤沒有藉口！」向外界道歉，間接認了與粿粿有過從甚密關係。
王子稍早發布貼文，回應范姜彥豐指控出軌，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間 應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」
王子也說，經歷此次事件，「未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意，對不起！」間接認了自己與粿粿超過朋友間的界線，2人有過從甚密關係，引發各界譁然。
🔺王子社群貼文
不好意思佔用大家時間
但關於今日各界的關心
想和大家說明並致歉
對當事人造成困擾
也讓許多人失望
向當事人
以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意
我不是破壞家庭關係的人
這也不是一段長久隱瞞的情感
更不存在任何不當企圖或預謀
在得知女方協議離婚的過程中
從一個單純傾聽者漸漸過度關心
超過了朋友間 應有的界線
雖出於心疼與關心
但不是應有的表達方式
錯誤就是錯誤 沒有藉口
未來我會更謹慎
反省並改進自己
很抱歉讓支持我的朋友擔心失望
再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友
致上我最誠懇的歉意
對不起
🔺資料來源－
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG
