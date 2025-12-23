我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張文在百貨內確認至5A夾層及頂樓的樓梯位置的最新監視器畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

台北市台北車站、中山站19日發生一起驚悚隨機殺人案，27歲的嫌犯張文先丟擲煙霧彈至造混亂後，再持刀隨機朝民眾攻擊，造成3人不幸死亡。而張文犯案後逃至中山區誠品南西頂樓，在被警方包圍下墜樓身亡。事發至今相隔4天，警方持續擴大調查，追查張文的金流、採購清單以及場勘畫面，而百貨監視器內部畫面也跟著曝光了。警方今（23日）再度召開記者會，公開張文於犯案前一天至誠品南西場勘的畫面。張文在犯案前一天即18日晚間18時47分許先前往位於台北市中山區的誠品南西5樓，詭異站在原地確認至5A夾層及頂樓的樓梯位置後，便下樓至4樓服務台向客服人員以「想拍攝對面文創園區聖誕樹」為由，詢問是否能上頂樓。而客服人員聽聞後，向張文表示該區域未對外開放婉拒。張文今年1月他先承租位於公園路的一間套房，而後在犯案前3天獨自一人搬行李到中山站附近的旅館居住。警方循線至張文最後落腳處搜索，可見房內坪數不大且相當凌亂，僅有床頭櫃、梳妝台以及單人床。另於房內的推車行李箱內，發現其自製的11支汽油彈；床上則放有4支被包裹的汽油彈。另張文在中山區犯案後往百貨頂樓逃，在墜樓前卸下的其中一件物品為戰術背心，背心上綁了1長2短一共3把刀。