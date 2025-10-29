藝人炎亞綸陷入YouTuber家寧、Andy官司糾紛，事件始末時間軸全揭露，輿論延燒4天多，炎亞綸至今神隱不回應，對此今（29）日其好友鬼鬼（吳映潔）出席《嗨！營業中》第6季記者會，被問及有無關心對方？她坦言彼此減少聯絡，「生活一直在變化，不去強求一定要黏TT才是朋友，他是我的朋友，我可以放在心中。」同時聊到棒棒堂閃兵一事，鬼鬼表示不震驚，「閃兵我不清楚當年發生什麼事，因為我是女生！」
炎亞綸捲入家寧、Andy風波！鬼鬼認了：少聯絡
炎亞綸陷入YouTuber家寧、Andy官司糾紛，被指稱擔任打手替女方買網軍抹黑，對此鬼鬼今稍早表示，當媽媽之後重心都放在家庭上，跟炎亞綸較少聯繫，「生活方式不一樣，真的會比較少聯絡，生活一直在變化，不去強求一定要黏TT才是朋友，他是我的朋友，我可以放在心中。」
另外，棒棒堂威廉、小杰及王子陷入閃兵風暴，身為早年一同出道的好友，鬼鬼也表明，因為自己是女生，本就不會關心兵役的問題，聽到這件事不震驚，「閃兵我不清楚當年發生什麼事！」強調自己跟棒棒堂6位成員互動減少許多，不像以前熱絡，盼事件早日平息才好。
回顧Andy爆料，張家人先前成立「家寧公關危機」群組，聯手知名男藝人找了狗仔、網軍抹黑造謠，該男藝人在整件事情中扮演了非常關鍵的角色，現階段不會公開其真實身分，但希望他能夠制止張家的行為，不要再用這種手段來惡意攻擊，「這整件事情是你牽線的，我覺得你非常有必要負起責任來好好約束她們。」
🔺資料來源－
Andy老師YouTube、家寧YouTube
