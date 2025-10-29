我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部陳世凱視察桃園捷運機場線A14工程。（圖／交通部）

交通部長陳世凱日前與鐵道局長楊正君及桃園機場公司董事長楊偉甫，赴桃園捷運機場線A14與桃園機場第三航廈（T3）視察，現地了解並確認A14站地下水積水排除情形，已無滲漏、積水問題，同時要求A14站務必配合T3啟用時程同步通車。交通部強調，A14車站漏水問題並無推卸桃園市政府處理，且今年3次邀集相關單位現勘，滲漏水問題已於2個月前解決。交通部指出，機場捷運興建時，就已先興建A14站的4個月台，並在桃機T3下方B3層場址預留未來興建A14車站之空間，待T3興建計畫獲行政院核定通過後，委託桃園機場公司併同T3計畫工程一起興建；有關A14車站滲漏水狀況，是因A14站月台、隧道和T3下構工程先後興建，新舊工程中產生介面差異而導致。交通部表示，部長前已指示桃機公司及鐵道局共同解決，於今年6月起採取「近灌遠排」方式，在A14之B3層內採化學藥劑灌漿止漏，T3區域周邊打設多處點井抽水以降低地下水位，已顯現相當的成效，地下水已無法進入A14之B3層內，該區域已不再湧水，CU05標廠商可正常施工。交通部感謝工程人員採取「近灌遠排」策略及廠商全力動員專業工班的努力下，已經將地下水完全排除，同時要求A14站務必配合T3啟用時程同步通車。至於CU05標宏昇公司與隆銘公司之間之糾紛，交通部強調，兩造屬民間商業糾紛，隆銘公司為宏昇公司之水電環控工程之分包商，雙方因合約紛爭無法解決而相互指控。主包商宏昇公司已將隆銘公司未完成的工作陸續洽其他分包商簽約承接，經評估不會影響CU05標工程之進行與品質，鐵道局持續以116年底A14車站與T3航廈同時啟用為目標督辦工進。機場捷運計畫機場第三航廈站（A14）為桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫已核定之車站，惟當時機場第三航廈站興建時程未定，僅施築完成第一期車站主結構體(月台隧道及其上方空間)，現階段作為過站隧道使用。為配合桃園機場第三期航廈完工時程，鐵道局辦理A14站後續工程，配合第三航廈細部設計成果施作，包含車站建築裝修、水電環控、電梯及電扶梯、新增出入口及其他結構體（員工區、機房區、通風管道及避難通道等）之施工監造以及核心機電系統、自動收費系統、行李處理系統及航班資訊系統之設計、採購、施工等工作。本計畫A14站站體位於桃園國際機場第三航廈新建計畫工程位於航廈主體下方，採共構方式規劃設計，規劃為一地下3層車站，連結桃園國際機場與臺北車站、高鐵桃園車站等交通運輸樞紐，使國際航廈與國內交通網路緊密結合，並配合沿線既有都市發展，期盼帶動地方繁榮，促進城鄉均衡。交通部持續督導施工品質，確保A14車站與T3航廈同步啟用，提供旅客更便捷的國際接軌交通服務。