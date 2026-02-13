我是廣告 請繼續往下閱讀

📍2026換新鈔：換新鈔時間

▲2026年各大銀行換新鈔時間從2月9日（一）至2月13日（五）截止，今日就是最後一天。（圖／記者徐銘穗攝）

📍2026換新鈔：換新鈔銀行據點

🟡中央銀行指定換新鈔銀行

地區 指定分行／據點 北基宜地區 營業部、和平、古亭、忠孝、南港、板橋、宜蘭 桃竹苗地區 桃園、新竹、通霄 中彰投地區 臺中、南投、福興 雲嘉南地區 斗六、嘉義、臺南、白河 高屏地區 高雄、屏東、美濃、枋寮、高樹、大社 花東地區 花蓮、玉里 外島地區 金門

地區 指定分行／據點 北基宜地區 營業部、西門、大稻埕、三重、中和、板橋、宜蘭、礁溪 桃竹苗地區 桃園、新竹、苗栗 中彰投地區 臺中、北臺中、文心、中權、中清、西屯、烏日、豐原、神岡、集集、埔里、彰化、伸港、竹山 雲嘉南地區 林內、嘉義、臺南 高屏地區 高雄、大樹、五甲、萬丹、潮州

地區 指定分行／據點 北基宜地區 營業部、安和、圓山、北投、石牌、幸福、永和、淡水、汐止、基隆、瑞芳、宜蘭 桃竹苗地區 中壢、關西 中彰投地區 臺中 雲嘉南地區 西螺、朴子、佳里、麻豆、善化、新化、歸仁、鹽水、永康、大灣、臺南 高屏地區 高雄、梓本、路竹、旗山、潮州、恆春、林園 花東地區 花蓮、臺東 外島地區 澎湖

地區 指定分行／據點 北基宜地區 營業部、民生、忠孝東路、南京東路、圓山、新店、泰山、三峽、鶯歌 桃竹苗地區 龜山、南崁、八德、大溪、觀音、中壢、龍潭、楊梅、新豐、竹東、竹南 中彰投地區 臺中、東勢、清水、沙鹿、草屯、和美、溪湖、員林 雲嘉南地區 西螺、朴子、新營、麻豆、臺南、永康、仁德 高屏地區 路竹、內埔、仁武、佳冬、高雄、小港、鳳山、屏東

地區 指定分行／據點 北基宜地區 總部分行、大同、敦化、民生、城東、新莊、林口、瑞芳 桃竹苗地區 桃園、新竹、苑裡 中彰投地區 營業部、臺中、東勢、大里、清水、沙鹿、大肚、草屯、南投、水裡坑、彰化、溪湖、二林、北斗 雲嘉南地區 斗六、西螺、土庫、北港、大林、嘉義、臺南 高屏地區 高雄、恆春

地區 指定分行／據點 北基宜地區 營業部、松江、忠孝、南京東路、大安、五股、林口、基隆、宜蘭 桃竹苗地區 南崁、八德、大園、中壢、龍潭、湖口、竹北、竹東、竹南 中彰投地區 臺中、烏日、沙鹿、草屯、南投、竹山、彰化、和美、北斗、二林 雲嘉南地區 斗六、北港、民雄、嘉義、善化、學甲、臺南、仁德 高屏地區 高雄、屏東 花東地區 花蓮

🟡兆豐銀行

🟡玉山銀行

🟡永豐銀行

🟡北富銀

🟡台新銀行

▲2026換新鈔7家銀行、郵局據點一次看。（圖／中央銀行提供）

📍2026換新鈔：換新鈔郵局據點

▲2026換新鈔郵局據點一次看。（圖／中華郵政提供）

📍2026換新鈔：ATM換新鈔地點

▲2026年換新鈔ATM據點一圖看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

📍2026換新鈔：換新鈔地圖

▲央行在Google地圖中建立「115年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點」，民眾可透過其一鍵快速查詢最近的換鈔地點。（圖／Google地圖）

📍2026換新鈔：換新鈔要帶什麼？換新鈔流程

但若是非換新鈔指定分行、想要帳戶扣款換新鈔的民眾，做法上則不一樣，記得要先抽號碼牌等叫號，原則上需持存摺臨櫃提領，行員建議害怕忘記密碼的民眾，可以主動攜帶雙證件前往銀行，若不慎遭鎖卡，也可現場辦理解鎖。

▲央行指定銀行臨櫃申請的民眾，無須攜帶證件，也不必填寫申請單，只要攜帶同樣金額舊鈔，於營業期間到指定兌鈔分行或郵局，向行員表示「要換新鈔」即可。（圖／記者吳翊緁攝）

📍2026換新鈔：換新鈔面額限制

▲因百元紅鈔象徵喜氣較熱門，為了讓更多民眾可換到新鈔，壹佰圓鈔票每人限兌100張（即1萬元）。（示意圖／記者顏真真攝）

📍2026換新鈔：換新鈔人最少時段

▲銀行主管建議民眾，換新鈔時避開「銀行剛開門、中午尖峰、營業結束前」等三個熱門時段，也建議可以透過各大銀行APP或LINE官方帳號預約取號、行動取號等功能。（圖／記者吳翊緁攝）

📍2026換新鈔：5色鈔領取方法

但全台可以同時提領200元與2000元鈔券的台灣銀行ATM，目前僅設於台北市信義區忠孝東路四段560號的松山分行

🟡台灣銀行可提領2000元鈔券ATM據點