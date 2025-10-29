今（29）日是重陽節，foodpanda順勢公布熟齡族消費趨勢，foodpanda指出過去一年保健補品與照護商品營收年增超過三成，其中益生菌、雞精、葉黃素合計年銷突破四千萬，同時，foodpanda 即日起至 11 月 30 日推出多個限時優惠，指定用戶於合作藥妝下單輸入優惠碼可享最高7.9折。此外，為強化高齡族防詐意識，foodpanda攜手數位防詐App Whoscall推出「Whoscall 防詐專區」，向全台百間炸物商家下單美食，即可獲得限量「象卡來保庇刮刮卡」，將有機會刮中最高一年份的 Whoscall 進階版序號或 foodpanda 500 元美食金。
台灣65歲以上人口已達19.8%，foodpanda觀察，銀髮族的外送消費重心已從日用品轉向健康管理，保健食品、營養飲品、照護用品需求快速成長。平台與全台近千家藥局與藥妝合作，強化數位長照生活圈，商品從益生菌、葉黃素到成人尿布皆可即時外送。根據統計，熟齡商品項目中最顯著成長的是「成人尿布」，業績年飆升三成，其中縣市銷售量年成長率中，基隆市成長高達五成，嘉義縣、南投縣有四成。
屈臣氏、康是美輸入優惠碼最高折180元
迎接敬老佳節，foodpanda同步推出健康補給活動，即日起至11月30日止，指定用戶於屈臣氏、康是美等合作藥妝下單，輸入優惠碼可享最高7.9折優惠，最高現折180元。
◼︎即日起至 10 月 30 日，週一至週五，指定用戶訂購屈臣氏／康是美，滿 799元／699元輸入優惠碼【平日七九折】享 79 折，最高現折 180 元/150元。
◼︎即日起至 10 月 30 日，週一至週五， pandapro 指定用戶，訂購生鮮雜貨精選店家滿 799 元輸入優惠碼【會員平日七九折】，最高現折 180 元。
◼︎11 月 1 日至 11 月 11 日，指定用戶訂購生鮮雜貨精選店家滿 799 元輸入優惠碼【十一買生鮮】享 79 折，最高現折 180 元。
foodpanda x Whoscall 防詐專區送刮刮卡
同時，Whoscall 為了歡慶新版本上線，今起到 11 月 13 日為止，自 foodpanda 首頁進入 Whoscall 「防詐專區」下單美食，不限金額即可隨單獲得「象卡來保庇刮刮卡」一張，張張都有獎，獎品包含 Whoscall 進階版兌換碼，將有機會獲得一個月、半年、或最大獎一年的進階版服務，以及最高 foodpanda 500 元美食金，數量有限，送完為止。
