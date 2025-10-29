我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府高喊捷運建設「七線齊發」的口號，但實際人力卻連最基本的科長都補不齊。市議員江肇國今（29）日於交通地政業務質詢中痛批，台中市捷運工程局自今（114）年1月掛牌成立至今已10個月，六大科室全數沒有正式科長，全由股長代理，形同「空殼局處」，質疑市府根本無法推動捷運建設。江肇國指出，捷運工程局下轄六科，分別為綜合規劃科、工程管理科、土木建築科、機電工程科、土地開發科及資財用地科。負責藍線土建的土木建築科、主掌七線規劃的綜合規劃科，至今皆未補齊主管人力，六科科長全數懸缺，僅由股長代理。他痛批，說要「七線齊發」，結果「六科全空」，10個月沒有一個正職科長，這樣要怎麼推動捷運建設？江肇國並在質詢時連番追問其他局處長是否能接受「科長全缺」的狀況，地政局與觀旅局長皆苦笑回應「不要為難我」。江肇國語帶不滿地說，「台中喊要邁入捷運時代，口號喊得震天響，回頭一看卻是空殼！」面對質疑，捷工局長僅以「找不到人」回應。江肇國反問，「是薪資待遇、工作環境，還是台中的名聲不好？成立10個月，六科都找不出人？」他更質疑，去年市府與台北市簽署的「中捷藍線MOU」原本強調技術與人才交流，如今卻毫無進展，淪為「盧秀燕與蔣萬安的政治秀」。江肇國進一步追問何時能補齊人力，捷工局長回應「明年二月會補土建科及風管科」，但對於全面補足時間僅含糊表示「需要一段時間」。江肇國憤怒回批：「既然沒人，這麼早成立捷工局是為了什麼？不如先把預算凍結！」最後，江肇國要求副市長黃國榮向盧秀燕市長報告，應立即檢討人事制度，儘速補齊專業人力。他強調，捷運藍線還未動工就先卡在人力荒，市府不應讓基層扛下沉重責任，「出了問題誰負責？」