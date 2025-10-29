我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新任黨主席鄭麗文將在11月1日上任，同時，現任黨魁朱立倫也將卸任。朱立倫今（29）日舉行任內最後一場中常會，他感性表示，非常感謝全黨好朋友，過去四年團結一致，面對所有挑戰，也喊話「我們一個國民黨，團結一致，台灣會更好，一個政府，不分彼此，才能夠幫民眾解決問題，一個台灣，大家團結一致，才能夠讓台灣更好。」今天是朱立倫任內最後一場中常會，在朱立倫一進到中山廳後，所有中常委給予熱烈掌聲，朱談話時提及，今天是最後一次由他本人主持，非常感謝全黨好朋友，過去四年團結一致，面對所有挑戰。政治任務上面三場大戰，不管2022年地方選舉、2024年國會及總統大選，今年又碰到台灣有史以來空前的大罷免，一切都在全體同志、志工、黨工大家團結一致，才能夠一關一關的過，一步一步地來克服，非常謝謝大家的辛勞跟努力。朱立倫也分享，這四年來在常會發表過非常多次的講話，有一些感想，國民黨是創建中華民國的政黨，我們永遠都以中華民國為本，這是我們時時刻刻，銘記在心的，而我們只有一個台灣，所以不論國家安全、國防、外交所有重要的政策，都是以台灣最大的利益出發，對中華民國最有利的角度來捍衛。朱立倫提及，這幾天美國、日本正在談判重大經貿政策，今天也跟韓國協調美韓之間的貿易協定，明天更是全世界最關注的「川習會」，也就是美中之間，要怎麼樣去面對當前重大議題，從台灣的角度，我們認為，只要對中華民國有利，對台灣安全有利，對台灣的經貿關係有利，我們都是支持，我們當然深刻的希望美中第五回合的貿易談判能夠有成果，能夠降低雙邊貿易衝突，減緩國際經貿環境困境。朱立倫也說，在整個兩岸利益上，我們更堅定的以維護台海和平為最重要的目標，所以他一直在說，親美也好、友日也好、和陸也好，缺一不可，我們親美，但是絕對不能夠倚美，必須透過華府、北京、台北大家一起來努力，創造出更好的和平環境，國民黨政策是為台灣全民，而不是一個政黨的立場，今天的政黨榮獲我們有不同的意見，但是從一個台灣的角度出發，我們都應該要為台灣好。朱立倫續指，第二，這四年來他一再強調，我們只有一個政府，當天災來時不管今天在花蓮、屏東、高雄，或是在台灣的任何地方，或者是今天非洲豬瘟發生在台中，台灣民眾不會分在哪一個地方，更認為政府是一個政府，沒有什麼中央政府、地方政府。而民進黨執政到今天為止最大的問題，常常先看事件發生的是在哪一個地點，推給地方政府，只要他是國民黨執政，「這對嗎？」朱立倫說，民眾認為今天非洲豬瘟可能從越南進來的，所以「境管」最重要的，嚴格的境管，對於廚餘管制也應該是全台灣共同來做的，今天因為他發生在梧棲，「你就來修理盧秀燕市長、盧市府，或者是今天發生在花蓮，然後就來修理徐榛蔚縣長，這對嗎？台灣是一個台灣，台灣是一個政府，沒有分什麼中央、地方，這是四年來，每次提到重大政策都有這樣感觸。」朱立倫最後強調，「我們是一個國民黨，所以國民黨好，我們就好，國民黨強，我們就強，一定是從整體黨的角度共同出發」，這一次黨主席選舉競爭很激烈，但是選後第一時間，他跟鄭麗文通電話就強調，「我們一定要團結，我只期待國民黨更好、更強，在鄭主席的帶領之下，大家能夠團結一致，所以上個禮拜我跟鄭麗文主席見面，我們詳細的談了很多，包括人事、預算、黨務、選務，我們都做了最好的溝通。」朱立倫也說，這禮拜一由未來新任的李乾龍秘書長跟黃健庭秘書長，以及我們多位黨務幹部，也做了相關明確交接，這些都是四年前沒有的，包括我們為什麼要做總辭，就是方便給鄭麗文最大空間，他要留人、新聘都尊重，不要造成新任主席任何一點困擾，「選務也好，黨務也好，或者是未來所有的工作，都是要靠黨內大家團結，不要再有任何對立，或者是選舉期間的一個心情，我們是一個國民黨，我一定期待星期六時，在我們的黨代表大會黨中團結一致，共同迎戰未來。」朱立倫最後喊話，謝謝立法院黨團總召傅崐萁第一時間，就能夠匯集大家團結的力量，將來還有各地方，大家能夠團結一致，「我們一個國民黨，團結一致，台灣會更好，一個政府，不分彼此，才能夠幫民眾解決問題，一個台灣，大家團結一致，才能夠讓台灣更好。」