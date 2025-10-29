我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委沈伯洋被中國重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。對此，民進黨立委王世堅今（29）日痛斥，中國不該干涉台灣內政，應各自管好自己的事，不勞他們在這邊叫囂、講東講西、說三道四。中國國台辦去年將民進黨立委沈伯洋納入「台獨頑固分子」清單，重慶市公安局昨發布公告，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。民進黨下午召開中常會，王世堅會前受訪時說，中國這麼說、這麼做，是他們的權利，但他們這麼做，等於干涉台灣的內政，「你管好你們自己家的事，我們台灣管好我們自己」。王世堅提到，不論是沈伯洋，還是其他被點名的人也好，他們能在台灣的政壇立足，一定是獲得台灣選民的認同，這也是台灣民主制度，「乾你中共什麼事啊！」王世堅直言，應各自管好自己的事，「你們家難道都沒事了嗎？他們沒聽到，中國有那麼多的人民對於生活、政治的不滿嗎？這都是他們該去解決的問題，怎麼會撈過界，來管我們這邊呢？」王世堅強調，台灣的從政者，是否能出來，都是由台灣人民決定，選民會做判斷、選擇，這是台灣選民的事，不勞他們在這邊叫囂、講東講西、說三道四。