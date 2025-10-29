我是廣告 請繼續往下閱讀

國旅市場低迷，各縣市政府紛紛想方設法刺激消費。台中市議員李中今(29)日質詢指出，觀光不振的根本問題在於休假制度不合時宜，中央推動「一例一休」造成假期過度集中於週末，不僅讓住宿、交通價格飆漲，也使國內旅遊失去競爭力，民眾反而傾向出國旅遊。他呼籲市府觀旅局應向中央反映，檢討並調整休假制度。李中指出，「一例一休」制度對許多產業造成衝擊，觀光首當其衝。他說，台灣國旅之所以不如國外旅遊吸引人，主因是假日住宿價格過高，而這是因為休假日被綁定於週六、週日，導致供需失衡、社會成本升高。他建議政府鬆綁制度，讓企業與勞工能依契約協商排休，增加平日旅遊機會。李中表示，因國內住宿費居高不下，間接催生露營熱潮，不少民眾假日選擇露營區休憩，甚至購買露營車自駕出遊，但這樣的趨勢反而排擠傳統旅宿產業，進一步削弱觀光經濟。對此，觀光旅遊局長陳美秀表示，目前全台觀光型態確實轉向露營或國外旅遊，各縣市皆曾向中央反映「一例一休」造成的問題。她強調，市府近年積極推動吸引國外旅客來台中旅遊，盼能平衡假日與平日的觀光需求，促進整體市場穩定發展。