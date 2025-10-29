我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一樓展場前半段看起來雖然攤位飽和，但走到後半段就可發現約5分之1的展場是空蕩蕩。（圖／記者鍾泓良攝影）

台灣國際智慧能源週今（29）日開展，身為台灣綠電年度盛事，今年卻有別於過去門庭若市，攤位擁簇盛況，今年攤位數較往年少，光電廠商參展人數也銳減，而過往備受矚目的離岸風電專區規模也縮水，如今只剩下4家風電開發商進駐設攤，由此看到整個綠能產業冷颼颼。據主辦單位先前揭露訊息，這次展會集結 450 家國內外指標企業，使用近1,600個攤位；相較於2024年的480家業者、1,625個攤位，已經出現數量上的銳減。據悉，今年光是光電廠商就比去年減少約200個攤位；離岸風電開發商也僅剩下4家開發商，分別是沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、風睿能源（SRE）及天豐新能源（SkyBorn Renewables）。這次展覽是在南港展覽館的一樓及四樓，一樓主要由光電廠商及儲能廠商，四樓則以離岸風電為主。然而，一樓展場前半段看起來雖然攤位飽和，但走到後半段就可發現約5分之1的展場是空蕩蕩。而四樓展區方面，除了許多離岸風電廠商缺席這次展覽，約有8分之1的場地是由經濟部、工研院及台電等官方展場佔據，還有約一半展場是分給「2025台灣國際水週」，相較於過往民間攤位擁擠狀況有差異。其實，早在今年能源週開展以前，許多能源廠商就已透露今年對於參展擺攤興致缺缺，而有來擺攤的再生能源商也並非真的感到樂觀，絕大數廠商的公開活動都縮小規模。廠商透露，部分原因是因為在台灣並沒有要推新案場，因此沒有訊息需要對外宣布；部分外商則已離開台灣，或是陷入經營生死未卜之際，自然也不會想花預算擺攤。也有業者反映，今年綠能飽受逆風及批評，再加上中央及地方政府在許多綠能推動政策上仍躊躇不前，也導致許多廠商寧可將資源投注到其他地方，讓代表綠電產業的能源週邁入寒冬。貿協董事長黃志芳上午受訪說，今年Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan首度聯合展出，形成全方位的「一站式能源解決方案（Total Solution）」平台，內容涵蓋儲能、節能、綠能、氫能、地熱、能源管理、金融服務等領域， 貿協動員全球外館，預計吸引3萬名國內外專業人士參觀，展現台灣在能源產業的國際連結。