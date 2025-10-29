我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市民野餐日「中央公園」主場區規劃圖(圖／台中市政府提供)

台中最Chill的「市民野餐日」11月2日（週日）熱鬧登場！今年以「草地閱讀」為主題，全市同步開趴，市府31個局處攜手29區公所全面動員，於全臺中市30處同步舉辦野餐日活動。野餐日主場在西屯中央公園，還搭配「台中綠美圖」開幕。帶本書、鋪上野餐墊，就能在草地上享受陽光、書香和悠閒午後，好吃好玩又放鬆！市民可先到綠美圖借本書，再到中央公園草地上席地而坐，享受陽光與午後微風。今年現場規劃三大主題區，首次加入風格市集，讓野餐不只吃美食，更能閱讀、互動、拍照打卡一次滿足。為了響應環保，建設局特別推出「野餐墊回娘家」活動，帶著歷屆野餐墊來報到，就能兌換限量好禮，鼓勵舊物再利用、讓綠意永續延伸。建設局長陳大田表示，中央公園主場活動融合閱讀、音樂、親子互動與寵物友善等元素，要打造最Chill的城市派對。三大主題區亮點滿滿「樂讀草原區」設有森林閱讀室與二手書交換；「汪喵草地派對」讓毛小孩有專屬野餐籃與拍照區；「玩趣草原區」更有泡泡秀、大球滾滾樂等親子遊戲，歡笑聲不斷。現場還有創作歌手演唱、說故事時間與風格市集，讓整個中央公園變身秋日野餐天堂。參加「野餐墊回娘家」活動者，還可獲得限量「充氣懶人沙發」乙份（送完為止）。若忘帶野餐墊，也能到行動圖書「吧噗車」借用，輕鬆又貼心。誠摯邀請大家11月2日一起到中央公園，帶上家人、好友、毛小孩，在陽光與書香中享受最愜意的秋日午後。更多活動資訊可上「台中市民野餐日」或「建設大台中」粉絲專頁查詢。（台中市政府新聞局廣告）