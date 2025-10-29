我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海今（29）日重磅宣布！將與輝達、汽車商Stellantis及Uber合作，攜手推動Level 4（可手離方向盤、眼離道路）的自動駕駛車輛開發與全球範圍的無人計程車（robotaxi）服務部署。鴻海將在此次合作中發揮其於高效能運算、感測器整合及電子控制系統方面的專業，與輝達（NVIDIA）、Stellantis及Uber共同推動自動駕駛技術的落地。在這項合作中，各方將發揮各自優勢，鴻海提供硬體與系統整合專業；輝達提供由NVIDIA DRIVE AGX Thor與DRIVE AV軟體堆疊驅動的先進AI運算；Stellantis 則提供車輛平台；Uber則以其遍佈全球的龐大網絡參與合作，共同組成強大的聯盟，推進自動駕駛出行的發展。這項合作的核心在於打造基於NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10 架構的Level 4自動駕駛車輛，該架構是一個具備安全性、可擴展性及軟體定義特性的運算與感測參考平台，為自動駕駛移動提供基礎。鴻海董事長劉揚偉表示，自動駕駛是鴻海電動車計畫中的戰略重點。藉由與 NVIDIA、Stellantis 及Uber的策略性合作，「我們得以加速Level 4無人計程車技術的落地部署，鴻海將提供高效能運算與感測整合能力，推動全球布局。輝達執行長黃仁勳則表示，Level 4自動駕駛不僅是汽車產業的一個里程碑，更是AI能力的一大飛躍，這樣的車輛將成為真正的機器人，能以超越人類的精準度進行感知、判斷與駕駛。結合Stellantis的全球規模、NVIDIA DRIVE的AI能力，以及鴻海的系統整合實力，「我們正在打造全新世代、專為無人計程車設計的車隊，使交通更安全、更普及，也更具成本效益。」Uber執行長Dara Khosrowshahi強調，輝達是AI時代的中樞骨幹，如今正全面發揮其創新實力，推動Level 4自動駕駛在全球規模的落實。鴻海與Stellantis 將率先整合輝達技術，用於Uber的車隊部署。非常興奮能與鴻海與Stellantis 攜手，將自動駕駛的成果帶給全球數以百萬計的乘客。Level 4自動駕駛計程車需要極為複雜的技術堆疊，包括強大的運算能力、智慧電源管理、可靠的連網能力以及高效的熱控系統，這些車輛同時依賴多種感測器，如LiDAR、雷達與多視角攝影機共同運作以感知環境。