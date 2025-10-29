我是廣告 請繼續往下閱讀

能否整合地主充滿變數 地上權開發模式難度高 買斷土地成本太高

台北市長蔣萬安今（29）日宣布輝達（NVIDIA）海外總部確定將落腳北士科T17、T18，台北市政府表示，將啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北，預計下週和新光人壽解約。輝達總部選址一波三折，在新壽22日宣布將和北市府合意解除地上權契約，放棄原有投資獲利的機會後，一度傳出輝達也屬意北士科T12基地內的新洲美國小預定地，該地原是要給洲美國小復校使用，不過，雖然T12地點T17、T18相近，輝達若選那裡，將面臨現有土地面積不足的問題，後續還須整合周邊私有土地，時間成本和金錢成本都會是未知數。蔣萬安今宣布輝達將落腳T17、T18，專家認為，輝達棄選T12的主因恐怕還包括：根據馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，T17、T18只有一個新壽大魔王，但T12卻有很多小地主，包括台北市政府、味丹集團的豐樂地產、開璽建設、大魯閣等，儘管市府表示地主配合意願很高，但地主要便宜賣，或用正常價格賣，還是開高價賣？其中不確定性實在太高了。再者，何世昌指出，輝達若轉向開發T12，也將面臨開發模式的難題。理論上，輝達若單純使用地上權模式開發，可能會遇到地主不願意整合；但若純用買斷土地模式開發，又會遇上成本偏高的問題，反顯得選擇T12的效益過低。至於採用地上權加買斷土地的混合開發模式，何世昌說，輝達屆時恐又將面臨地上權期限滿之後，地上建物難以處理，故可行性極低。另外，財經粉專《邏輯投資》指出，T17、T18離捷運站較近，生活機能也較好，加上輝達先前已進行相關設計規劃，無必要捨近求遠。T12雖然看似同樣鄰近河岸，但實際上基地被周圍住宅大樓包圍，恐讓預計僅蓋5層樓的輝達總部在氣勢上矮人一截、格格不入。該粉專認為，T12是學校預定地，T17、T18則位於科技產業專用區，周邊是金仁寶集團北士科新總部預定地，以及長虹ICT商辦，整體氛圍相近，不僅有機會跟相關進駐企業進行合作，也確實鄰近河岸，可以遠眺對岸美崙公園與兒童新樂園的摩天輪，儘管仍有高壓電塔，視覺上比較不會有被包圍的感覺。