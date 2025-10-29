前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，男方今（29）日出面毀滅式爆料，指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子稍早出面道歉，承認與粿粿「超過朋友界線」。有網友挖出王子、粿粿今年1月的親密合照，但留言區就有神人在2個月前老早就「預言有故事」，沒想到如今驗證，引發超過上千人朝聖驚呼「有時空旅人！」
粿粿、王子親密合照被挖！神人8月就神預言：有故事
男星范姜彥豐今日透過個人IG發文爆料，揭露與老婆粿粿婚變真相，指控老婆粿粿婚內出軌王子，甚至還Tag王子與粿粿帳號，瞬間引爆網路討論。事件延燒至今，王子與粿粿皆已出面發聲回應，但就有網友重新翻出粿粿與王子今年1月時的合照，粿粿當時發文特別感謝王子，表示自己向王子學習許多，接連上傳多張與王子共當代言人的合照。
只見留言區中，有一名網友在今年8月9日寫下留言：「不知道這以後會不會有故事，板凳先放」，沒想到一語成讖，兩人皆在今日被范姜彥豐爆料，不少網友紛紛湧入朝聖，至今已累積超過3千多人按讚，許多人也傻眼回應「這是時空旅人了吧」、「神機妙算」、「這裡有未來人啊」。
范姜彥豐毀滅式爆料！控粿粿婚內出軌王子
回顧整起事件，男星范姜彥豐今日自拍影片，透過個人IG發文爆料，指控老婆粿粿婚內出軌王子，甚至還Tag王子與粿粿帳號，更透露女方和王子一行人在今年3月底至4月中赴美國旅行，女方返台後態度突然大轉變，開始頻繁與同群友人外出，早出晚歸，最後甚至不回家。
范姜彥豐後來看見粿粿與邱勝翊的明確出軌證據，與粿粿攤牌希望對方解釋，但女方全盤否認、甚至對天發誓未不忠，讓他瞬間看清女方，砲轟「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧」。
范姜彥豐甚至在影片中直球向王子喊話，直指王子破壞他的家庭，狠嗆「做錯事並不可怕，可怕的是人沒有自我反省的能力」，爆料王子至今仍和粿粿有密切聯繫，「真的好可笑，我居然還把這種人，當做真心的朋友。」
粿粿反擊事實不符！王子卻認了「超過朋友界線」
事件爆發後，粿粿透過IG限時動態回應，表示：「謝謝大家的關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」。
而王子則在稍早出面道歉，認了在得知粿粿協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過朋友間應有的界線，但強調錯誤就是錯誤，向范姜彥豐、粿粿以及外界道歉。
