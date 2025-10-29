我是廣告 請繼續往下閱讀

粿粿、王子親密合照被挖！神人8月就神預言：有故事

只見留言區中，有一名網友在今年8月9日寫下留言：「不知道這以後會不會有故事，板凳先放」，沒想到一語成讖，兩人皆在今日被范姜彥豐爆料，不少網友紛紛湧入朝聖

▲粿粿被爆婚內出軌王子，就有網友第一時間翻出兩人今年1月親密合照，更發現留言區有神人早在8月就神預言「有故事」。（圖／粿粿IG）

范姜彥豐毀滅式爆料！控粿粿婚內出軌王子

▲范姜彥豐近日爆出與老婆粿粿婚變真相，直指看見粿粿與邱勝翊的明確出軌證據。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）

▲男星范姜彥豐今日自拍影片，透過個人IG發文爆料，指控老婆粿粿婚內出軌王子，甚至還Tag王子與粿粿帳號。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

粿粿反擊事實不符！王子卻認了「超過朋友界線」

▲被爆當小王後，王子回應認了與粿粿「超越朋友界線」，向范姜彥豐、粿粿以及外界道歉。（圖／王子IG@prince_pstar）

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，男方今（29）日出面毀滅式爆料，指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子稍早出面道歉，承認與粿粿「超過朋友界線」。，引發超過上千人朝聖驚呼「有時空旅人！」男星范姜彥豐今日透過個人IG發文爆料，揭露與老婆粿粿婚變真相，指控老婆粿粿婚內出軌王子，甚至還Tag王子與粿粿帳號，瞬間引爆網路討論。事件延燒至今，王子與粿粿皆已出面發聲回應，，至今已累積超過3千多人按讚，許多人也傻眼回應「這是時空旅人了吧」、「神機妙算」、「這裡有未來人啊」。回顧整起事件，男星范姜彥豐今日自拍影片，透過個人IG發文爆料，指控老婆粿粿婚內出軌王子，甚至還Tag王子與粿粿帳號，更透露女方和王子一行人在今年3月底至4月中赴美國旅行，女方返台後態度突然大轉變，開始頻繁與同群友人外出，早出晚歸，最後甚至不回家。范姜彥豐，砲轟「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧」。范姜彥豐甚至在影片中直球向王子喊話，，「真的好可笑，我居然還把這種人，當做真心的朋友。」事件爆發後，粿粿透過IG限時動態回應，表示：而王子則在稍早出面道歉，，向范姜彥豐、粿粿以及外界道歉。