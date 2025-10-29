美國總統川普今（29）日稍早抵達韓國，將出席亞太經合會（APEC）峰會，明日將與中國國家主席習近平會面，中國外交部今日也證實川習會明日登場，雙方將就中美關係和共同關心的問題交換意見。對此，《CNN》報導認為無論結果如何，會晤本身對北京來說就是一場重大勝利。
《CNN》以「無論結果如何，川習會都是中國的勝利」為題分析指出，即將登場的川習會標誌著中國在全球舞台上與美國平起平坐，美國對中國發動的貿易戰是北京的一大挑戰，但也為北京帶來能夠展現自己經濟實力的機會，中國面對川普關稅，採取了反擊措施，並最終讓雙方得以坐到談判桌前達成停戰協議。
目前還不清楚川習會究竟會達成哪些協議框架，不確定雙方會做出怎樣的讓步，但從雙方談判團隊上週在馬來西亞舉行的會晤看來，局勢似乎有所緩和。中美關係似乎進入某種新現實：中國將進行談判，但不會被嚇倒。
北京冷靜不意味著風險不大
不過，北京態度冷靜，並不意味著習近平面臨的風險不大。普遍的看法是，北京已經為這場左右中國崛起的關鍵競爭做好長期準備，透過在全球稀土供應鏈中的戰略主導地位創造了優勢；中國努力實現貿易多元化，減少對美國市場的依賴，並且一直在加速推進技術創新，以擺脫對高端半導體等美國商品的依賴。
北京人民大學國際關係學院院長王義桅指出，中方在川普第二任總統任期開始時，就已對川普可能對北京採取的各種行動做好充分準備。中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，中國非常冷靜地面對美國造成的所有挑戰和困難，美國仍然是中國的主要合作夥伴，但在這樣的背景下，美國對中國經貿的重要性正在下降。
川習會前景如何？
正如川普之前在外交場合中屢屢發生的情況一樣，川習會的發展很大程度上取決於兩人當天的直接互動，有可能因一句話意見不合，也有可能場面熱絡維持微妙的緩和關係。分析人士認為，習近平的首要任務將是讓川普降低對中國的關稅，並取消對中國的出口管制。為了達成目標，習近平可能會願意放寬或推遲中國對稀土的出口管制。
中國實施稀土管制等反制措施，就是希望迫使美國降低對中國的管制，至於北京這項策略是否奏效，將在川習會中受到檢驗。川普經常聲稱自己很尊重習近平，北京肯定希望川普在與習近平會晤當天也能維持同樣的熱情態度。
