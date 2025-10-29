我是廣告 請繼續往下閱讀

▲系列活動中，從客庄走讀、創客AI學堂到青年論壇，象徵客家文化行動力的延績。（圖／高市府客委會提供）

▲系列活動中，從客庄走讀、創客AI學堂到青年論壇，象徵客家文化行動力的延績。（圖／高市府客委會提供）

▲「2025 客家學×青年論壇」將於11月8日、9日兩日於正修科技大學登場，歡迎各界報名參加。（圖／高市府客委會提供）

凝聚青年世代對客家文化未來發展的想像與行動力，由高雄市政府客家事務委員會與財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦的2025 客家學×青年論壇系列活動「客家新世代願景論壇」，將於11月8日、9日兩日於正修科技大學登場。延續9月的「青年客庄創生走讀」與10月的「創客AI科技學堂」，論壇以「世代對話、青年行動」為核心，象徵青年參與客家文化的行動力與創造力正式接棒。高市府客委會主委楊瑞霞表示，青年是文化傳承的重要推手，當青年走入客庄、用科技說文化、以創意話傳承，正是客家文化邁向新世代的關鍵力量。此次論壇不僅是一場世代交流的平台，更希望成為凝聚行動的起點，讓青年在文化傳承的路上發揮創意、勇於發聲。未來將持續透過論壇成果，推動政策建議與行動計畫，延續客家語言與文價值，建構屬於當代客家的文化藍圖。2025客家學青年論壇以客家文化的未來藍圖為主軸，串聯語言傳承、文化創新與青年行動，安排多場專題演講與座談，邀請學者專家、青年代表、公私部門及在地文化實踐者齊聚對談，兩日論壇邀請17位來自不同領域的講者，從語言復振、青年參與、公私協力、文化創生及AI世代，地方創生、永續環境等多元面向切入，以創意與科技實踐客家精神，呈現客家文化的多元樣貌與新世代的文化自信。多位來自教育、音樂、文化技藝及社會創業領域的青年講者將分享自身經驗，呈現客家文化的多元樣貌與新世代的文化自信。此次論壇共規劃七大主題議程，從「客家語言的未來發展策略」、「青年參與客家事務的多元形式」、「客家文化的世代接力」，到「節慶創新」、「公私協力的新模式」、「文化技藝再生活化」，以及結合數位時代的「AI 與文化創新」，全面探討客家文化的多元樣貌與永續發展。「2025 客家學×青年論壇系列活動—客家新世代願景論壇」報名已開放，活動詳情與報名資訊，請至「財團法人高雄市客家文化事務基金會」臉書粉絲專頁或「2025 客家學×青年論壇系列活動」網站查詢。