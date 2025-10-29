我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國網上瘋傳一張外送單，備註欄滿滿都是于朦朧案細節。（圖／翻攝自Threads）

▲粉絲買下多個城市的廣場LED大螢幕廣告，不斷播放于朦朧的影片。（圖／翻攝自YT V4Democracy）

37歲中國男星于朦朧於9月11日墜樓，至今已超過一個月，相關虐殺、潛規則等傳聞仍不斷發酵，對此中國社群平台封鎖輿論，警方也開始抓人，試圖造成寒蟬效應。對此中國粉絲紛紛出奇招，不僅在外送單備註于朦朧事件，還用買廣場LED廣告播放于朦朧畫面，甚至把3C用品店的手機桌布換成他的照片，默默反抗政府的言論封鎖。近期一張外送單收據中國社群瘋傳，可以看見備註內容寫下：「請在B站關注白真飾演者，發現公司洗錢證據後被虐死，800億養老金不翼而飛事件，謝謝」。由於于朦朧在《三生三世十里桃花》中就是飾演白真，這一串文字被網友破解就是在講于朦朧，瞬間在網路上引發討論。粉絲出的奇招不只外送單，日前他們還買下廣場的LED廣告，不斷播放于朦朧的影片，連3C店的手機桌布也被換成他的照片，中國粉絲正在用低調的方式，反抗政府言論封鎖，讓網友佩服表示：「此屆粉絲不簡單啊」。外送單事件曝光後，網上討論相當熱烈，粉絲留言表示：「大家外送點起來，備註白真上神謝謝」，「好聰明，也不用花太多時間」，「于的名字一直被禁，事件真的很難傳播」，也有網友佩服粉絲的創意，表示：「這屆粉絲真不簡單啊」，粉絲為了不讓事件沉寂，紛紛展現創意，團結氛圍相當動人。