輝達中國市場問題成為焦點。美國總統川普29日表示，預計30日的會議中將與中國國家主席習近平討論相關議題。他在前往韓國慶州的專機「空軍一號」上受訪時盛讚輝達最新的 Blackwell 晶片是「超棒晶片」，並透露自己對與習近平會晤「相當樂觀」，這將是他重返白宮後兩人首次會面。川普強調，美方可能會與中方針對輝達的銷售限制展開談話。此議題已成為美中貿易談判的核心癥結之一。根據路透報導，中國政府長期對美國的出口管制感到不滿，該管制禁止輝達向中國銷售最先進的AI晶片；美方則認為，此舉是為防止中國軍方取得高端運算能力。輝達執行長黃仁勳日前在開發者大會上坦言，公司至今尚未申請最新晶片對中出口許可，原因在於「他們現在不希望輝達在那裡。」他指出，輝達必須能在中國市場營運，才能支撐在美國的研發投資，「我希望未來能有所改變，因為中國仍是非常重要的市場。」路透社稍早披露，輝達正為中國市場設計降規版的Blackwell晶片，以符合美方出口限制並降低成本，但該產品尚未獲批出貨。