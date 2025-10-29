我是廣告 請繼續往下閱讀

即將進入11月秋冬季節，北台灣有感濕冷，不少民眾為了除濕，整天開著除濕機，家電達人486先生提醒，若是除濕力不足，機器必須長時間高負載運轉，不僅耗電，也容易損壞，同時也要注意在家中使用除溼機輔助乾衣，應避免將衣物晾掛在除濕機正上方，避免掉落遮住出風口，影響散熱與安全，最後是應定期清潔除濕機濾網，不僅可以避免風口阻塞更安全，1年也可省下多達8%的用電量。486先生指出，挑選除濕機時，應根據空間大小選擇合適機型，當除濕力夠才能在短時間內降低濕度，透過變頻馬達自動調整轉速，達到更佳節能效果，挑選方式可以參考能源署提供的公式「坪數×3.3平方公尺×0.24公升＝每日最大除濕量（L）」來估算需求，且擺放位置應與牆面、窗簾、家具保持至少50公分距離，若貼牆放置，進氣和出風受阻容易導致機體過熱。此外，除濕機的濾網也應定期清潔，否則灰塵堆積會降低進風量、增加能耗，甚至造成內部溫度升高。台電也曾提醒，應每2至3週清洗除濕機濾網，不僅可以避免風口阻塞更安全，1年也可省下多達8%的用電量。486先生建議民眾選購除濕機時，應選購能源效率一至二級、通過安全檢測的變頻除濕機，並將濕度設定在50%至60%之間，既能有效抑制黴菌孳生，也不會讓空氣過於乾燥。