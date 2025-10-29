美國總統川普（Donald Trump）早早預告將在明（30）日於韓國與中國國家主席習近平會晤，然而，中國外交部此前從未正面確認川習會將登場，直到到今天下午終於證實，川習會將在明日於釜山展開，雙方將就中美關係和彼此共同關心的問題交換意見。中國外交部強調，願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果。川普與習近平上一面會面已是2019年6月大阪G20峰會，兩人今年通過3次電話，面對面會談則是第一次。
根據《澎湃新聞》報導，中國外交部29日下午發出公告表示，經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在韓國釜山同美國總統川普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。隨後中國外交部發言人郭嘉昆在中國外交部例行記者會上表示，「元首外交對中美關係發揮著不可取代的戰略引領作用。這次會晤兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。我們願同美方共同努力，推動這次會晤取得正面成果，為中美關係穩定發展做出新指引，注入新動力」。
郭嘉昆並補充指出，會適時發布會晤具體情況。而被問到川普表態希望通過降低對中國關稅，來換取中方遏制芬太尼的出口，郭嘉昆則回應說，中國是禁毒最堅決、政策最徹底、記錄最良好的國家，也是世界上列管物質最多、管制最嚴格的國家之一。郭嘉昆強調，「中方對美國人民遭受的芬太尼危機表示同情，曾為此提供幫助，並取得積極效果，對繼續同美方開展合作持開放態度。美方應採取實際行動，為雙方合作創造必要條件」。
至於被問到中國終於在今年收穫季首次從美國購買大豆，是否對此有何評論？郭嘉昆則回應說，「中方在相關問題上的立場是一貫的，具體的問題建議向中方的主管機關詢問」。
中國復旦大學美國研究中心教授韋宗友接受《澎湃新聞》訪問時表示，領導人間的會晤對穩定和發展中美關係具有無可替代的重要性，越是面臨挑戰，越需要加強領導人對兩國關係的戰略引領，防止誤解誤判，避免兩國關係大起大落。
韋宗友認為，一次的領導人會晤顯然無法完全解決中美關係中的諸多問題，但積少成多，只要雙方認知中美經貿關係的本質是互利共贏，高度相互依存，就能找到妥善處理分歧的路徑，進而化解彼此的經貿摩擦。
我是廣告 請繼續往下閱讀
至於被問到中國終於在今年收穫季首次從美國購買大豆，是否對此有何評論？郭嘉昆則回應說，「中方在相關問題上的立場是一貫的，具體的問題建議向中方的主管機關詢問」。
中國復旦大學美國研究中心教授韋宗友接受《澎湃新聞》訪問時表示，領導人間的會晤對穩定和發展中美關係具有無可替代的重要性，越是面臨挑戰，越需要加強領導人對兩國關係的戰略引領，防止誤解誤判，避免兩國關係大起大落。
韋宗友認為，一次的領導人會晤顯然無法完全解決中美關係中的諸多問題，但積少成多，只要雙方認知中美經貿關係的本質是互利共贏，高度相互依存，就能找到妥善處理分歧的路徑，進而化解彼此的經貿摩擦。