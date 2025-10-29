我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊害範圍持續擴大，岩手縣與秋田縣、山形縣等地成為熊出沒的超級熱區，野熊甚至來到當地商業區以及校園，今日包含岩手大學在內等3所學校，因熊出沒在校園中被迫停課。根據讀賣新聞報導，岩手縣盛岡市前日被發現有熊出沒，並在昨日於岩手銀行本部捕獲一隻幼熊，另一頭母熊則不知去向；在昨日中午，盛岡市上田的岩手大學職員向盛岡東警察署報案，一名學生在校園內發現了一隻身長約1公尺的熊，目擊地點位於校園西側國際交流館附近，鄰近一片樹林。截至當天下午5點，熊的蹤跡仍未找到。岩手大學校方發布消息，宣布自28日下午起暫停所有科系課程，並決定29日全天停課。校方相關人士表示，「我們從未有過校園內出現熊的案例。我們將以學生和當地居民的安全為首要考慮，商討下一步應對措施。」野熊在校園附近活動或闖入校園的案例也在山形縣出現，根據共同社與每日新聞報導，山形縣南陽市有民眾在今天清晨5時15分左右，在南陽市立赤湯小學附近的路上，目擊體長約1公尺的熊，這頭野熊往小學的方向移動，警方獲報後發現學校入口的玻璃碎裂，山形縣南陽市政府表示，監視器拍到有熊撞擊玻璃後離去的畫面，赤湯小學宣布今日停課。此外，在山形縣山形市的東海大學山形高中，今日早上7點一頭熊出現在棒球隊室內訓練場，校方人員表示，這隻大約一公尺長的熊進入了校園，爬過室內訓練場的防護網，然後掛在上面。之後這隻熊離開了訓練場，朝著附近河邊的灌木叢走去。學校目前已暫停所有活動，並安排巴士送學生前往最近的車站。市府派出宣傳車在附近巡邏，提醒居民注意安全。有鑑於熊害頻繁，岐阜縣白川村於也宣布原定本月25日至26日及11月1日至2日舉行舉行的世界遺產「白川鄉」紅葉點燈活動將全面取消。