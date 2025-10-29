實境節目《嗨！營業中》第6季將於11月1日上線，今（29）
日班底姚元浩、鬼鬼（吳映潔）、莎莎（鍾欣愉）出席記者餐會，鬼鬼產後復出終於回歸螢幕，自嘲沒錢「不敢再生第2胎」，因此努力工作中，還笑說若酬勞有2千萬、邀約拍攝三點全露寫真，必定會考慮一番，姚元浩一旁露出驚呆表情；而姚元浩被關心起演藝圈男星閃兵風波，透露自己因右腳腳掌和韌帶全斷也沒當兵，怎料後來接演《新兵日記》訓練體能還更操，令人跌破眼鏡。
鬼鬼今年1月未婚生女，今終於正式回歸《嗨！營業中》第6季，「我之前都是活動之類的，『營業中』才是我生完小孩後的第一個作品」，被關心起是否有意再拚第2胎？她笑回：「我現在已經沒錢了，所以拚命工作賺錢，養小孩真的很花錢！」直呼目前將生活重心放在工作跟家庭。
鬼鬼也表示，獨自照顧小孩十分艱辛，如今可以復工，當然要把握任何工作機會，「但太裸露的工作，像內衣或寫真集的不行！像是拍三點全露的寫真我沒辦法」，怎料下秒鬼鬼又笑說，「除非酬勞2千萬可能可以考慮一下」，展現「鬼式幽默」，惹得現場記者笑聲連連，場面歡快。
此外，一旁的姚元浩被問及兵役爭議，他透露自己右腳腳掌和韌帶全斷，縫了近400針、被判定免役，不過後來他接演電視劇《新兵日記》，在陸軍官校經過2個月訓練，「比當兵還要累」，姚元浩吐實心聲，腳傷讓他留下很多後遺症，本想開刀解決，但醫生建議不妥，因此維持原狀。
話題回到節目本身，《嗨！營業中》所屬好看娛樂宣布全新一季節目，營業夥伴穿著的服飾，是和美國知名休閒品牌合作，還有食品類推出「嗨！生乳捲」，11月17日起於好看娛樂商城開賣，包裝設計貼心附上「留言板」，觀眾可把一句鼓勵寫給自己或親友，讓甜點成為傳遞感情的橋樑。
🔺資料來源－
好看娛樂
