NBA金州勇士在開季5戰後戰績達到4勝1敗，近兩場更連勝灰熊與快艇展現穩定氣勢。不過比起勝場，球迷更關注的話題是一項人事變動，在勇士以98：79輕取洛杉磯快艇隊後，Kerr於NBA美國職籃（National Basketball Association）記者會上親口證實：「這會是我們接下來的模式。我希望Horford能從板凳出發，讓他維持20至25分鐘的穩定貢獻。如果比賽進入關鍵時刻，我們仍會用他收尾，就像對上金塊那場一樣。」Horford先前因腳趾傷勢缺陣兩場，外界原以為他只是暫時調整，但Kerr明言這次變動將成為「長期安排」。他指出，勇士將依對位情況與年輕後衛布蘭丁．波德金斯基（Brandin Podziemski）之間做輪替新任先發強森．庫明加（Jonathan Kuminga）與Podziemski在對快艇之戰中表現亮眼。Kuminga穩定提供攻守能量，而Podziemski拿下12分、5籃板、4助攻、1抄截與1阻攻，展現全面性數據另一名年輕內線Post則貢獻12分與8籃板，三分命中率高達57.1%。兩位新生代的活力與外線火力，讓勇士在節奏與防守輪轉上更具彈性，也壓縮了Horford的空間。Horford此役替補上陣21分鐘，僅拿下2分、4籃板，命中率20%，三分線外3投皆墨。這位前波士頓塞爾提克（Boston Celtics）冠軍中鋒去年夏天原本一度考慮退休，最終決定加盟勇士，希望與史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）再度衝擊冠軍。然而現階段看來，他的狀態與角色正在快速萎縮。Horford與勇士簽下兩年合約，但若接下來仍未能提升表現，未來上場時間恐被其他輪換球員瓜分。目前包含巴迪．希爾德（Buddy Hield）與蓋瑞．佩頓二世（Gary Payton II）等人都在爭取更多出賽機會，一旦Horford無法在防守與投射端找到定位，他的NBA生涯可能正逐步進入尾聲。在柯爾手中，勇士陣容正邁入世代轉換。從Kuminga與Podziemski的崛起，到Horford、克雷．湯普森（Klay Thompson）離隊後的新結構，勇士明顯朝更年輕、更快節奏的方向前進。Kerr最後表示：「我們的球隊正在尋找新的化學變化，Al仍是重要的老將，但年輕人讓我們變得更有生命力。」