光寶科今（29）日舉行法說會，第三季營收449億元，年增22%、季增11%，呈現年、季雙增趨勢，營業毛利25%，表現亮眼。總經理邱森彬表示，AI領域中高價值產品包括Power Shelf、BBU年增長是超過50%，AI佔公司整體雲端事業群營收接近一半，有信心把握未來營運雙位數增長，對於明年展望也「沒有悲觀理由。」其中光寶科新一代AI伺服器、雲端電源管理方案出貨暢旺，雲端部門營收在第三季倍數成長。第三季營業毛利達112.4億元，季增26%；營業毛利率達25%，季增2.9個百分點。第三季稅後淨利為46.5億元，每股盈餘為2.05元，季增47%。累計今年前三季營收達1217億元，毛利率23.3%，營業利益率9.9%；稅後淨利113億元，每股盈餘4.94元，年增27%。AI需求火熱，邱森彬指出，整體高價值產品AI這部分產品比重提升，現在AI產品相較於資通訊產品較不會受到季節性影響，目前看來應該能維持去年節奏。尤其光寶三個事業線，AI高階電源部分的事業群已佔公司營運將近4成，未來會接近5成，今年AI產品預估將可佔整體營收20%，預估明年AI產品占營收比例將超過20%。除了AI成長動能強勁之外，他進一步指出，非AI事業今年也有相當高的成長，無論是資通訊產品、消費性電子產品、光電產品年對年皆有成長。光電部分在長遠應用上LED應用，資通訊產品增加一些新產品，包括電競、部分比較高端的PC工業用電源，可能到一千多瓦，甚至將來可能到2千瓦，消費性產品今年取得相對比較好的有兩個領域：第一是低軌衛星，光寶現在是低軌衛星最大供貨商，市佔已達6成，「看起來也會往7成的方向走。」另外，邱森彬說，遊戲機任天堂今年銷售不錯，也為光寶帶來一些量，去年光寶也已正式打入索尼（SONY）遊戲機供應鏈，他強調，光寶應該是所有遊戲機市場中的前三大供應商，這是除了AI看見明顯增長以外，透過新產品的導入、新市場的開發，相信仍能維持年對年成長。對於明年展望，邱森彬也很有信心，他表示，只要AI沒有任何改變，「說實在話我是沒有什麼悲觀理由」，因此以第四季為例，明年營運狀況大概會和今年第四季相同，如果光寶第四季成績很好，大家可以期待明年整年度做到季對季成長。另一方面，光寶科今日董事會決議，為強化未來核心事業並加速海外布局，通過將對越南子公司增資2億美元，以支應營運成長與產能擴充所需之資本支出。邱森彬強調，明年一樣在越南、高雄，甚至在美國德州，光寶科產能都還會繼續擴大。