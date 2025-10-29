我是廣告 請繼續往下閱讀

▲9m88在IG上傳私聊截圖，表示還在徵男友。（圖／翻攝自IG 9m88）

歌手9m88和藝人章廣辰，日前被《鏡週刊》爆料熱戀中，稱兩人從友情昇華為愛情，還被目擊在周興哲演唱會勾手、喝同一杯飲料，瞬間成話題焦點。對此9m88今（29）日親自透過IG回應了，她上傳一張私聊截圖，表示：「人家還在徵男友喔，望周知」。根據《鏡週刊》報導，9m88和章廣辰兩9月底低調參加周興哲演唱會，兩人當時坐在包廂裡，肩並肩的0距離緊貼，甚至有疑似勾手的行為，還被拍到同喝一杯飲料，因此被爆出熱戀。對此9m88稍早親自透過社群平台發聲，強調：「沒有交往，想太多麥鬧，人家還在徵男友喔，望周知」。9m88曾在受訪中表示，與章廣辰學生時期就認識，2人興趣相投默契極佳，9m88也曾邀請章廣辰出演〈頭髮〉MV，當時就曾因爲MV中的對視、擁抱，在網上傳出曖昧消息，如今被爆出熱戀中，雙方皆以朋友相稱，低調否認戀情。9m88的澄清文一出，留言區瞬間被灌爆，粉絲表示：「真的沒有交往嗎，勾手喝同杯也太甜了吧」，「想太多麥鬧笑死」，也有人失望表示：「好可惜，準備大嗑特嗑了」，不少粉絲也深挖MV畫面，表示：「對視擁抱超有火花啊，可能是朋友以上戀人未滿」。