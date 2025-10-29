我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市府舉辦「台中市企業永續A+行動」頒獎，共有10家企業獲獎，圖為獲得永續領航獎的台灣佳能建置太陽光電。（圖／經發局提供）

台中市府經發局今（29）日舉行辦「台中市企業永續A+行動」頒獎典禮，表揚在能源效率提升、減碳及永續治理等方面表現卓越的企業，獲獎企業涵蓋精密機械、航太、食品、生物科技等10家產業，展現本市各領域企業實踐永續的行動力。經發局長張峯源表示，台中市企業永續A+行動，以「你的努力，值得被看見」為競賽宣導口號，不僅是對企業永續作為的肯定，更是打造地方企業與全球永續潮流接軌的關鍵，希望透過各企業實際行動，串聯產業供應鏈與社會各界資源，共同推動企業淨零與永續，讓完整的永續生態圈在臺中紮根。經濟發展局指出，「臺中市企業永續A+行動」著重企業能源轉型與節能治理、減碳作為與綠色公益等面向，除了落實ESG，打造具備國際競爭力的永續供應鏈，藉以提升臺中整體產業的綠色競爭力。獲獎企業名單如下：榮獲「永續領航獎」有台灣佳能、大銀微系統、羅布森共3家企業；「永續菁英獎」分別由漢翔航空工業、台中精機廠、正隆后里廠、福壽實業、歐思佛生物科技、哈伯精密、味榮食品工業等7家企業，共計10家企業獲獎。經發局表示，獲獎企業投入綠色製造與積極節能減碳，透過強化能源管理系統、廢水回收系統、汰換耗能設備等措施，有效提升能源效率，減少碳排放，落實循環經濟並轉化為永續競爭力副局長林敏棋表示，市府積極協助企業淨零，更針對商場推動低碳認證作業，透過「臺中市商場低碳認證」鼓勵大型商場率先落實節能減碳，114年度通過商場低碳認證的企業，包括統一超商泰安服務區、統一超商清水服務區、三中港奧特萊斯、特力屋北屯分公司、遠東百貨臺中分公司等5家大型商場，共同展現低碳執行績效，將作為臺中市企業低碳楷模，，引領更多中小型商場加入綠能行列，協力朝2050年淨零碳排目標，打造「綠色商場」、「環境永續」雙贏局面。