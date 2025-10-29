iOS 26.1 RC版已經釋出，「RC版」大多被認為是準正式版，會和正式版本不會差異太大，而RC版上線後，預料一週左右就會有正式版。《NOWNEWS》整理目前iOS 26.1必知新功能，讓用戶可以提早預習。iOS 26.1對台灣用戶來說最重要的就是Apple Intelligence推出繁體中文版，用在即時翻譯、改寫文字都很好用；另外還有Liquid Glass液態玻璃介面可自訂、鬧鐘改為「滑動關閉」鬧鐘等。
iOS 26.1新功能1：Apple Intelligence 繁體中文版
iOS 26.1擴大Apple Intelligence 語言支援，這次終於輪到繁體中文，不需要切換語言和地區，就能使用蘋果的AI。有了Apple Intelligence 之後可以透過AI幫忙寫一段平易近人的文字，或是專業、簡潔的內容。還能進行文章校對、改寫。同時可在幾秒鐘內產生動畫、插圖和素描等圖像風格，並將ChatGPT 整合到 Siri。
可支援Apple Intelligence的裝置
iPhone：iPhone 17全系列、Air、16全系列、15 Pro、15 Pro Max
iPad：配備 M1 或更新晶片的 iPad Pro、iPad Air，以及配備 A17 Pro 的 iPad mini。
Mac：配備 M1 或更新晶片的 MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini。
iOS 26.1新功能2：iOS 26.1最強新功能「即時翻譯」
Apple Intelligence繁中版即最讓人期待的就是「即時翻譯」新功能，讓AirPods直接升級為翻譯機。如果要使用「即時翻譯」，需要先下載想要翻譯的語言，之後想要即時翻譯時，只要戴上耳機，連接iPhone，打開「翻譯」App或直接同時按壓AirPods兩邊耳桿，即可立刻開啟。記者實際開啟YouTube 蘋果發表會上的影片，發音清楚、速度不會太快的情況下，即時翻譯的效果還不錯，是可以理解影片內容的程度。
哪些裝置、系統可以使用Apple Intelligence繁中版即時翻譯？
耳機：AirPods 4（ANC）、AirPods Pro 2 或 AirPods Pro 3
手機：iPhone 15 Pro、16全系列、17全系列
即時翻譯支援哪些語言
中文（繁體中文、簡體/國語）、英語（美式、英式）、法語、德語、葡萄牙語（巴西）、西班牙語、義大利語、日語、韓語
如何開啟耳機即時翻譯？
開啟「翻譯」app > 佩戴可支援的AirPods耳機並確認已連接到手機，確認對方語言和你想接收的語言>點一下「即時」即可開啟。
即時翻譯還可以使用在哪些地方？
訊息、 電話通話、FaceTime 等查看看即時翻譯字幕
iOS 26.1新功能3：Liquid Glass液態玻璃可以自訂
蘋果在iOS 26引入全新「Liquid Glass液態玻璃」介面的虛擬材質，帶來獨特的半透明的流動視覺效果，但用戶反應好壞參半，有人覺得上下層的文字會因此混淆，但有人非常滿意，覺得一更新，手機就有煥然一新的感覺。對此，蘋果終於在最新的iOS26.1 beta 4中放寬設定權限，用戶可自行選擇要「全透明」或「不同色調」版本，讓用戶可以自行決定。
設定路徑，前往「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「Liquid Glass」，自行選擇「透明」或「不同色調」。
iOS 26.1新功能4：鬧鐘改為「滑動」關閉
iPhone在iOS 26改變鬧鐘介面，當鬧鐘響起時「停止」與「稍後提醒」兩個按鈕加大並排顯示，對於剛起床，正在迷糊的狀態下，很容易誤按到停止按鍵，iOS 26.1改為「滑動停止」，雖然兩個按鍵還是一樣大小並排，但滑動才能停止，能有效避免一早起床在迷迷糊糊的狀態下誤按了停止鬧鐘功能。
iOS 26.1新功能5：一鍵關閉「鎖定畫面滑動開相機功能」
iPhone鎖定畫面左滑開啟相機，是一項相當方便的功能，不用解鎖就能立即拍攝，但卻很容易誤觸，在 iOS 26.1加入「滑動鎖定畫面來打開相機」新選項，讓用戶可以手動「關閉」此功能。設定完成後，即使在鎖定畫面左滑，iPhone 也不會再啟動相機 App，有效避免誤觸問題。 但也不用擔心關閉該功能後手機就沒有相機快捷，用戶還是可以透過長按右下角相機圖示開啟，如果有相機控制鍵也能長按來快速啟動。
操作路徑：「設定」>「相機」>「滑動鎖定畫面開啟相機」關閉即可
資料來源：Apple Beta版軟體計畫、蘋果官網
