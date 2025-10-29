我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳姓老翁騎機車竄出被張姓男子按喇叭提醒，沒想到引發陳翁不滿嗆：「在叭X小！」（圖／翻攝畫面）

新北市三重區國道路一段今（29日）上午9時32分許發生一起糾紛事件，一名34歲張姓男子載家人上班途中，半路遇到一名從一旁騎機車竄出的73歲陳姓老翁，陳男按喇叭提醒對方，沒想到卻遭到跟車怒嗆：「你在叭X小！」甚至一度將機車停在路中央欲和張男理論，最後更直接躺在大馬路上擋車，火爆場面全被拍下。據了解，這起事件發生在今（29日）上午9時32分許，當時一名駕駛小客車的34歲張姓男子沿著國道路一段往力行路方向行駛時，騎機車的73歲陳姓老翁突然從路旁竄出。張男見狀後按喇叭提醒對方，導致陳翁不滿，將機車停下後上前欲找張男理論，怒嗆：「你在叭X小」等語，而張男再按喇叭挑釁，雙方爆發衝突。陳男甚至擋在張男車輛前不讓其通行，最後更直接躺在路邊，讓張男無奈報警。警方獲報到場後，雙方皆不提出告訴，而陳男於車道中暫停的行為已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項4款，最高可處3萬6000元罰鍰。事後，張男也將事發過程PO在社群網站上，瞬間引起兩極熱議，有人認為張男補按喇叭的挑釁動作「跟他有什麼兩樣？」但也有人替緩頰：「我就不懂，那個阿伯就已經明顯騎到駕駛旁挑釁了？問叭X小？駕駛按個喇叭回應他怎麼了？」