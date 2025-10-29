我是廣告 請繼續往下閱讀

穩定幣成為今年最熱門的財經話題之一，立法院財政委員會明（30）日邀請金管會及央行就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」專案報告。根據央行書面報告指出，我國穩定幣發行規範與美國、歐盟相似，為保障用戶資金安全，穩定幣發行人應比照電子支付機構，發行達一定金額者，部分準備資產須提存準備金，且準備資產價值需大於發行金額，保障用戶可依面值贖回法幣，未來也將就穩定幣於實體經濟活動的可能應用，研議相關業者應向本行申報資料作業及規範。央行指出，穩定幣是一種在區塊鏈上運作的虛擬資產，單一法幣價值連結的穩定幣與美元或其他法幣具有1比1的兌換關係，並具支付功能，為虛擬市場的主要交易媒介。由於具有可點對點（P2P）直接支付，速度快、成本低、可24小時交易等優點，穩定幣已逐漸由虛擬市場進入實體經濟，例如用於消費支付及用戶間的轉帳。由於穩定幣因具有支付功能，如市場壓力事件造成價格大幅偏離面值，可能影響現有支付與金融體系的健全運作；加以虛擬市場的詐欺、洗錢等非法活動頻傳，穩定幣可能被用作洗錢、詐騙工具，因此，央行認為，應予適當監管，目前全球主要國家已陸續將穩定幣納管。央行表示，主要國家對穩定幣的監管作法分為2類，一是直接訂定穩定幣專法，如美國；另一則是訂定虛擬資產法案，其中包括穩定幣相關規範，如歐盟及我國。美 國GENIUS法案於今（2025）年7月18日由美國總統川普正式簽署成為法律，將支付型穩定幣納管。法案規範重點包括發行人資格、準備資產要求、資訊揭露以及審計義務、消費者保護、反洗錢要求等事項。另支付型穩定幣係作為支付工具，非屬投資並提供收益的證券，發行人不得支付任何形式之利息或收益。美國GENIUS法案規範支付型穩定幣的發行與初級市場。有關支付型穩定幣的上架及次級市場交易、保管等業務，則納入「數位資產市場清晰法案」管理。至於歐盟於2023年5月16日通過MiCA法案，將虛擬資產納管，其中包括與單一法幣價值掛勾的穩定幣相關規範，性質如同我國的電子支付，發行人限制為信貸機構如銀行或電子貨幣機構，且須遵守準備資產要求、贖回、資訊揭露、資產區隔9等規範。另外，為降低穩定幣被作為價值的儲存，而發生銀行存款流失的風險，MiCA規定發行人及加密資產服務商，不得支付穩定幣持有人利息或任何形式的收益。歐盟MiCA與美國Clarity法案規範加密資產服務商的業務，均未有穩定幣的借貸業務。對於我國穩定幣的監理，央行指出，我國對虛擬資產的監理，由金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，其中穩定幣的發行規範與美國、歐盟相似，包括發行許可、發行人資格、資產區隔、準備資產管理、禁止付息以及資訊揭露等規定。央行說，已與金管會共同研議穩定幣相關議題，並提供美國與歐盟法案的規範重點，其中在準備資產相關規範部分，央行認為，穩定幣的發行涉及向不特定大眾（用戶）吸收資金，與現行電子支付的儲值款項是來自不特定大眾繳存的資類似，且均作為支付用途。為保障用戶資金安全，央行認為，我國穩定幣發行人應比照電子支付機構，發行達一定金額者，準備資產的一部分須提存於央行的準備金，其餘部分則用於存款或購買高品質、高流動性金融資產，如短期債券或票券等。另穩定幣的準備資產價值需大於或等於其發行的穩定幣金額，以增加市場信心並防範擠兌，保障用戶可依面值贖回法幣。在外匯相關事宜部分，央行表示，目前穩定幣主要用於買賣其他虛擬資產，未來如運用於實體經濟活動的支付，將可能成為跨境支付及台、外幣資產兌換的工具之一。未來將就穩定幣於實體經濟活動的可能應用，研議相關業者應向央行申報資料的作業及規範。央行強調，將持續與金管會共同研擬未來境內虛擬資產服務商的相應子法規範；未來穩定幣發行人於申請發行許可前，金管會將洽商央行意見，央行將就貨幣政策、外匯事項、支付系統等議題提供意見。