非洲豬瘟疫情持續延燒，外界質疑政府企圖轉移邊境管制問題，財政部關務署今（29）日表示，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光儀檢，並與各邊境查緝機關通力合作，嚴格執行各項邊境管制措施。台中查出全台首例非洲豬瘟，國政基金會副執行長凌濤狠批，民進黨政府在疫情爆發後，從第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不利的責任，竟然把所有心力都放在攻擊台中市長盧秀燕。關務署今日則指出，自112年1月1日至114年10月29日，海關已查獲未經檢疫豬肉製品3445件、3044公斤，均移送農業部動植物防疫檢疫署依動物傳染病防治條例裁處。為強化防堵非洲豬瘟入侵，關務署進一步提到，各關自今年10月24日起，針對自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物、郵包及入境旅客行李加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核。每週並由一級主管帶隊執行專案查緝至少2次，並請防檢署檢疫犬隊配合協查。關務署強調，海關將持續落實相關邊境管制作為，與主管機關農業部，共同守護國門及非疫家園，並呼籲國人切勿違規攜帶或輸入豬肉製品，違者依據動物傳染病防治條例移送防檢署，最高可處新台幣100萬元罰鍰。