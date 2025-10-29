我是廣告 請繼續往下閱讀

PLG新賽季今（29）日迎來桃園領航猿交手台鋼獵鷹一役，最受矚目的莫過於這是「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）的台籃首秀。從賽前熱身的扣籃就可看出，即使已經35歲身體素質仍處於高檔。半獸人來到台籃的首分出現在首節，靠著罰球打進，首節中段甚至出現「烏龍球」。第一節結束半獸人僅拿下4分、3籃板，領航猿目前以28：21暫時領先。身高203公分、體重100公斤及臂展216公分的法瑞德，於2011年NBA選秀以首輪第22順位被丹佛金塊選中，以驚人的彈跳力、強悍的籃板與爆發力十足的灌籃著稱。法瑞德在NBA累積8年年資，先後效力於金塊、籃網及火箭隊，累積478場出賽，生涯平均11.4分、8.1籃板，生涯亮點莫過於2014年，法瑞德隨美國隊出征世界盃籃球賽，並協助球隊奪下金牌。開場一小時前，場邊就出現身穿半獸人球衣的球迷，還手拿麥克筆希望拿到半獸人的簽名。半獸人在賽前熱身時就展現極佳的身體素質，輕鬆上演扣籃。半獸人在首秀就先發，直到首節剩7分20秒之際才靠罰球獲得台籃首分。接著他漸入佳境，吃掉近況正好的阿提諾，再進帳2分，單節進帳4分、3籃板。在第一節剩5：01之際，陳力生拋投一度打到籃板要彈出來，結果想把球撥出來的半獸人正好把球撥進去，變成一顆烏龍球，得分記在陳力生身上。