花蓮太魯閣燕子口堰塞湖在經歷連日降雨與持續降挖作業後，今（29）日上午11時30分最終潰決。大量土砂與石塊傾瀉而下，壩體幾乎全數沖毀。所幸縣府事前已完成下游居民撤離，無人員傷亡。水位成功回降至原河道，潰決後，現場工程團隊用挖土機向立霧溪深深一鞠躬，象徵對大自然的敬畏與感謝。林業及自然保育署表示，昨日因上游持續降雨、壩體滲水增加，曾緊急通報各單位撤離並清空河道，以防突發水位暴漲。今日上午在壩體潰解瞬間，巨大的水流夾帶泥石轟鳴而下，錦文橋水位一度上升約2公尺，但洪峰通過後狀況平穩，整體安全無虞。林保署下午3時於臉書宣布，「放下重重大石頭，燕子口堰塞湖已潰決，一切平安。」並指出，經過多日的降挖與引流作業，終於讓河道重新暢通，被堵了十多天的立霧溪終於恢復原貌。林保署感謝晶富營造現場負責人黃國寶與團隊在險峻環境中堅守崗位，也感謝秀林鄉公所、新城警察局、交通部公路局、東部電廠及地方居民的協助與配合。自10月17日通報堰塞湖形成以來，前線人員日夜監測、空拍、刷坡、降挖、引流與判定潰壩時機，每一步都凝聚專業與汗水。