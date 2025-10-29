我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮光復鄉因馬太鞍溪溢流，造成嚴重死傷，近期燕子口堰塞湖也在溢流，花蓮縣長徐榛蔚，最近五天兩度來到台北市，參加公廟活動，還跟台北市長蔣萬安同框，引發外界批評，對此花蓮縣府澄清，徐榛蔚是來代表災民，接受宗教團體贈送家具，特別北上表示感謝。10月25日花蓮縣長徐榛蔚，現身台北城隍廟，當天行政院長卓榮泰，反而南下到花蓮視察疏濬工程，現場是花蓮縣秘書長饒忠代為接待，29日徐榛蔚又到搭車到台北參加松山慈祐宮三獻大典，不在災區反而頻繁跑到台北拜拜，此舉被災民罵翻。花蓮公共事務室科長李冠霆回應，「徐縣長今天代表花蓮縣政府到，松山慈祐宮來接受整個愛心物資的捐贈，縣長北上都是依照相關公務行程。」洪災重創光復鄉，災後重建一刻不容緩，後續的作為與進度，外界都在密切關注。