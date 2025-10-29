我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沒條件普發現金！挨轟咎由自取，蔣萬安槓苗博雅怒嗆：雙標。（圖／資料照片）

中央確定普發現金一萬元，各縣市議員也在議會爭取加碼，社民黨議員苗博雅，今天(29日)在議會指出「蔣萬安讓人民有錯誤認知，自業自得、咎由自取」，蔣萬安回嗆，「民進黨雙標，中央用稅收，卻要北市用老本發。」台北市議會下午進行114年度第二次追加(減)預算案及115年度總預算案，藍綠議員皆提案還稅於民，不過市府以財源不確定性認為沒有條件普發。苗博雅指出，「超收超徵的財政定義是，決算實際收入數大於預算數，台北市10年超收約868億，是誰讓人民有超收就要普發現金的錯誤認知，包括你自己！」對此蔣萬安也動怒，回嗆民進黨的提案是要市府用歲計賸餘，那是吃老本的行為，「你要用老本發現金就是雙標」，兩人在議會唇槍舌戰，吵得不可開交，火藥味十足，甚至質詢時間結束還繼續吵，最後是議長戴錫欽出面緩頰，雙方才消停下來。