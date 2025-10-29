我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐平時喜歡打籃球、健身，身材維持的相當精壯，搭配台日混血的高顏值，擁有不少粉絲追隨。（圖／范姜彥豐 IG @zack_fanchiang）

▲王子（如圖）近年來回歸團體，私生活大多都在旅遊玩樂，儘管身材不如范姜彥豐，不過仍以帥氣臉蛋迷倒不少粉絲。（圖／王子 邱勝翊 IG @prince_pstar）

演員范姜彥豐今（29）日自爆婚姻觸礁，控訴妻子粿粿出軌男團棒棒堂成員王子（邱勝翊），痛罵其道德淪喪，讓一票粉絲心疼不已。對此有粉絲挖出范姜彥豐過往經歷，不僅身高186公分，還是台日混血，合作過朱俐靜、安心亞等大咖演員，甚至還是北醫牙體技術學系畢業，直呼：「完勝王子一大截！」范姜彥豐今（29）日於社群公開重磅爆料，直指妻子與王子（邱勝翊）婚內出軌，透露自己已經掌握兩人出軌的證據，感嘆自己最終成為「戴著綠帽的小丑」，消息一出在演藝圈掀起軒然大波，也讓粉絲相當心疼。事實上，范姜彥豐外型堪稱韓星等級，不僅擁有台日混血的五官，身高186公分更是完封王子身高178公分，不只如此，范姜彥豐的超狂學歷也讓不少粉絲自歎不如，他畢業於台北醫學大學牙體技術學系，相較於王子畢業於東南科技大學觀光系，可說是學歷及外型都差好一大截。在家庭背景上，范姜彥豐的爸爸是醫師，媽媽則是日本選美皇后，2個哥哥不但是牙醫、也是模特兒，全家都擁有超強基因。另外演藝事業方面，范姜彥豐也有不錯的成績，自從選擇踏入演藝圈後，合作過安心亞、朱俐靜等歌手，影視則包含《誰先愛上他的》、《天橋上的魔術師》、《永遠的第一名》。而王子在出道初期其實也有不錯的成績，先是以男團棒棒堂身分出道，拍攝過《黑糖瑪奇朵》、《黑糖群俠傳》等青春偶像劇，後續解約後和棒棒堂小杰、胞弟邱宇辰組成團體JPM，一首〈那不是雪中紅〉至今在KTV霸榜。後續王子回歸棒棒堂，和5位團員一同主持「來吧！營業中」的第二季，以《來吧！那裡怕》於今年獲得金鐘獎實境節目主持人獎，豈料卻在演藝事業如日中天之際，爆出小王風波，演藝生涯受到重創，代言、節目恐一併遭到冷凍，甚至埋葬爭議之中。