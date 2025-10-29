我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐今日爆料老婆粿粿婚內出軌王子。（圖／粿粿IG@meigo.c）

范姜彥豐與妻子粿粿（江瑋琳）婚變傳數月後，今（29）日PO影片證實婚變傳聞，並指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊），而粿粿也發文反擊，直呼是不實指控，昔日恩愛夫妻竟成互懟的怨侶。回顧范姜彥豐與粿粿過去甜曬恩愛的模樣，范姜彥豐還曾坦言對粿粿一見鍾情，並為了抱得美人歸，在親友見證下求婚成功。兩人的戀情，始於范姜彥豐對粿粿的一見鍾情，范姜彥豐曾透露第一次遇見粿粿是在工作場合，第一眼就被對方吸引目光，心想：「哇，那個女生怎麼那麼可愛！」可當下沒有勇氣上前搭話，直到某次偶然在IG探索頁面看到粿粿，才鼓起勇氣按下追蹤，並在1年多後的粿粿生日送上祝福訊息，兩人才開始聯繫，從看電影到喝咖啡，雙方感情逐漸升溫，最終走到一起。而在交往6年後，范姜彥豐決定跟粿粿步入人生下一步，並在2022年2月向粿粿求婚，當時范姜彥豐透露自己籌劃多時，想給粿粿一場別具意義的驚喜，他假藉家族聚餐的名義，約粿粿一同出門，並以要「載哥哥」為由，帶她到特別租下的圖書館，當粿粿進入場地，親友早在場見證，范姜彥豐單膝下跪，深情告白，讓粿粿感動落淚點頭答應，並在同年6月登記結婚。雖然婚期因疫情與工作行程而延宕，但兩人也在登記結婚後同年8月生下愛的結晶，一家三口常常在社群發出日常生活照，看起來甜蜜又幸福。不料婚後3年，就在今年7月傳出婚變，平常生日、重要節日等都一起過的他們，沒有再出現任何合照，就連范姜彥豐跟粿粿的生日，也都是分開過。婚變傳聞傳了3個多月，雙方都沒有任何回應，一樣做自己的工作，直到今日，范姜彥豐才PO出影片證實婚變，並指控粿粿婚內出軌王子，還爆料對方「想要刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約」，驚人內幕讓外界都不敢相信。而之後粿粿發文強調范姜彥豐影片多處不符合事實，並透露正在協商離婚。另一位當事人王子則發文道歉，認了超過朋友應有的界線，似乎承認介入了粿粿婚姻。