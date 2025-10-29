我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子（左）被爆與粿粿（右）大搞婚外情後，雙方對外口徑不一致。（圖／王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube）

男星范姜彥豐今（29）日突然在社群拋出震撼彈，公開指控妻子粿粿（江瑋琳）與男星王子（邱勝翊）發展不倫情，雖然粿粿與王子都先後出面回應，仍難平眾怒，甚至因雙方說法前後不一，遭大批網友質疑口徑不一致，王子的社群更瞬間被灌爆，罵聲不斷。范姜彥豐痛心指出，自今年4月後，粿粿態度驟變，開始以「需要自己的空間」為由疏遠婚姻，更讓他發現對方與王子曖昧往來的證據。許多網友湧入粿粿的社群留言怒罵，「已退追蹤了」、「完全沒有責任感」、「最喜歡的啦啦隊竟然做出這種事，好失望」、「難怪消失這麼久，果然有鬼！」而尚未出面前的王子，社群同樣陷入留言風暴，不少粉絲痛批「人設大崩壞」，甚至有人怒斥：「原來真的是『小王』子」、「敢做就要敢當」、「拿的獎都該收回吧」、「從小喜歡到大的偶像，真的沒想到你會去破壞別人家庭。」在網路輿論狂轟下，王子形象受到嚴重打擊。隨後粿粿與王子陸續發聲澄清，但雙方內容卻出現落差，進一步引來質疑。粿粿強調婚姻協議談判長期未果，否認多數指控，僅表示會承擔母親責任；王子則承認與粿粿互動過度，解釋自己原先只是傾聽者，後來因心疼而表達過了界，強調，「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」然而粿粿與王子這番說法卻讓網友困惑，紛紛在王子聲明底下留言：「這確定經紀人有看過嗎？」、「女方沒承認，你卻承認了欸」、「間接打臉粿粿？」質疑雙方自相矛盾，掀起新一波討論。回顧范姜彥豐的指控，范姜在今天稍早指出粿粿與王子因《全明星運動會》結識，過去時常公開同遊、在IG發合照，對外僅宣稱是朋友，但如今真相曝光，讓他回看這些照片都感到毛骨悚然，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？」