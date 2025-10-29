我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市北投區今（29）日上午發生一起豪車自撞意外，一輛市價約260萬元的BMW 420i Coupé行經復興三路左彎路段時，疑因後方車輛緊追，加上車速略快，30歲的桂姓駕駛一時緊張失控，當場撞上護欄後翻落樹叢，所幸人員平安無恙。警方表示，事故發生於上午8時35分許，經酒測確認駕駛並無飲酒情形，車輛與駕照狀況皆正常。監視器畫面顯示，桂男行經彎道時後方有車緊貼，疑似因閃避或操作失誤導致自撞，警方已調閱影像釐清是否涉及逼車行為。根據車商資料，BMW 420i Coupé為4系列雙門跑車，2024年式M Sport售價約259萬元，2025年式Gran Coupé版本則約263萬元，是年輕族群間相當熱門的豪華入門跑車。北投分局提醒，山區與彎道路段視線不佳、路況複雜，駕駛應減速慢行並保持安全距離，切勿逼車或高速過彎，以免釀成憾事。