我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026縣市長大選，民進黨在高雄誰將接棒市長陳其邁仍未定，但黨內已有多位人士動作頻頻。外交部長林佳龍(29日)發文，公開力挺心中「優質立委」林岱樺，引發熱議。不過，由於林岱樺身陷詐領助理費疑雲，過去更屢次因爭議發言登上版面，不少網友留言砲轟：「太讓人失望了」、「這樣你也挺得下去？」林佳龍在臉書發文指出，他支持「心中優質的立法委員林岱樺」，強調對方「擔任立委七屆，深耕基層、勤政愛民、有為有守、不貪不取」，並表示她長年獲得大高雄鄉親的支持與肯定，呼籲支持者參與即將舉辦的造勢活動。現年52歲的林岱樺從政逾20年，是民進黨內的老將之一，但其政治生涯也充滿爭議。她過去曾因疫情期間拒戴口罩、宗教法案發言失言、太陽花學運時與警方爆發衝突，以及職安考試改制風波而多次引發輿論批評。今年初更因涉嫌詐領助理費與侵占政治獻金超過千萬元遭檢警約談，案件目前仍在審理中。期間又傳出她與寺廟住持私下對話曖昧，稱住持「老公」，引發社會譁然。儘管爭議纏身，林岱樺仍被視為2026高雄市長選舉的熱門人選，據傳在黨內初選民調中排名領先但此次涉貪，林佳龍此舉力挺，是否會為民進黨在高雄的選情增添變數，成為外界關注焦點。